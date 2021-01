Probabili formazioni Roma Spezia/ Quote, limitato turnover per Italiano

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SPEZIA: CHI IN CAMPO ALL’OLIMPICO?

Si accenderà questa sera alle ore 21.15 tra le mura dell’Olimpico la sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Roma e Spezia: andiamone a scoprire le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di scoprire le mosse di Vincenzo Italiano per tentare l’impresa nella Capitale e strappare il pass per i quarti di finale: la formazione ligure purtroppo non gode del favore del pronostico questa sera, ma non escludiamo gran colpi di scena per una squadra che ha mostrato ottime condizioni fisiche e mentali. Il club bianconero dopo tutto è di ritorno in campo dopo ben tre risultati utili appena strappati in campionato (dove spicca anche il 2-1 segnato contro il Napoli), e potrebbe anche approfittare di una Roma un po’ distratta, dove pure mancheranno diversi big. La squadra di Fonseca infatti deve ancora mettersi alle spalle il disastroso 3-0 appena in cassato nel Derby contro la Lazio: una sconfitta ha pesato molto nel morale dello spogliatoio di Trigoria. La partita di Coppa Italia di questa sera sarà comunque per i giallorossi ottima chance di riscatto: sempre che Italiano non ci regali un’altro colpo di scena. Andiamo dunque ad esaminare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Roma Spezia.

QUOTE E PRONOSTICO

Come abbiamo detto prima, alla vigilia non sono certo i liguri i netti favoriti del pronostico per questo ottavo di finale di Coppa Italia, anche se non possiamo escludere a priori il colpaccio di Italiano. Se guardiamo alle quote date dalla Snai per l’1×2, vediamo però che questo è difficile: il successo della Roma è stato dato a 1.30 contro il più elevato 9.00 segnato per lo Spezia, mentre il pari vale 5.50 la posta in palio.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA SPEZIA

LE MOSSE DI FONSECA

Benchè sia forte la voglia di fare risultato a Trigoria, pure per le probabili formazioni di Roma Spezia, Fonseca dovrebbe dare spazio ad un ampio turnover in un po’ tutte le zone del campo. Fissato il 3-4-2-1 classico, ecco che allora in prima punta rivedremo Borja Mayoral dare il cambio a capitan Dzeko: al suo fianco ci sarà spazio per Carles Perez (nome di mercato di queste settimane) come per Pedro, di ritorno dall’infortunio. Per il centrocampo a 4 toccherà a Diawara e Cristante farsi vedere pronti dal primo minuto, mentre in corsia rimane imprescindibile Spinazzola, in coppia con Bruno Peres. In difesa sarà ballottaggio tra Juan Jesus e Mancini (squalificato in Serie A) per la maglia al fianco di Fazio e Kumbulla. È ballottaggio poi tra i pali: con Mirante ancora out, Pau Lopez potrebbe dare spazio a Farelli.

LE SCELTE DI ITALIANO

Difficile invece immaginare che Italiano, per disegnare le probabili formazioni di Roma e Spezia, dia il via ad un ampio turnover, considerato pure le assenze annunciate nello spogliatoio ligure non mancheranno anche oggi. Segnato il 4-3-3 come schieramento di base, ecco che in attacco questa sera potremmo rivedere dal primo minuto Galabinov in prima punta, con Verde e Agudelo al suo fianco, ma non mancano soluzioni alternative: dalla panca rimangono pronti Farias, Piccoli e Gyasi, solo per citarne alcuni. Per il centrocampo a tre il tecnico bianconero dovrebbe privilegiare Deiola, Estevez e Saponara, con Agoume pronto in panca in caso di necessità. Davanti al numero 1 Provedel si faranno trovare poi pronti Erlic e Chabot, come pure Ramos e Vignali sull’esterno: attenzione però a capitan Terzi, sempre a disposizione dalla panchina.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): P Lopez; Kumbulla, F. Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres, A. Diawara, Cristante, Spinazzola; Carles Pérez, Pedro; Borja Mayoral. All.: Fonseca

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Chabot, J. Ramos; Deiola, Estevez, Saponara; Verde, Galabinov, Agudelo. All.: Italiano



