Probabili formazioni Roma Torino/ Diretta tv: Paredes riposerà? (Serie A, 25 febbraio 2024)

Le probabili formazioni di Roma Torino ci permettono di presentare il posticipo di domani sera all’Olimpico, che sarà sicuramente uno dei match più interessanti della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. La Roma di Daniele De Rossi arriva dalla qualificazione per gli ottavi di finale di Europa League, anche se sono serviti i calci di rigore per piegare il Feyenoord dopo un doppio pareggio, mentre in campionato la vittoria contro il Frosinone ha confermato una certa crescita, anche se favorita da un calendario di recente abbastanza favorevole.

Il match contro il Torino potrà dare risposte anche sulla capacità di reggere il doppio impegno, anche se in realtà pure i granata hanno giocato giovedì sera, perdendo il recupero contro la Lazio. Per gli uomini di Ivan Juric puntare a un posto nelle Coppe europee sta diventando ipotesi complicata, ma per tenerla viva sarebbe vitale un colpaccio a Roma, che potrebbe cambiare le prospettive della parte finale del campionato del Torino. Tutto questo premesso per presentare la partita, che è tra le più classiche del nostro calcio, diamo adesso uno sguardo alle notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Roma Torino.

DIRETTA ROMA TORINO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Roma Torino non sarà garantita nel senso classico del termine, essendo questa una delle sette partite della giornata di Serie A assegnate in esclusiva alla piattaforma DAZN, quindi sarà possibile solo la visione in diretta streaming video, eventualmente anche tramite un televisore, a patto evidentemente che sia dotato di una connessione Internet.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO

LE MOSSE DI DE ROSSI

Le probabili formazioni di Roma Torino ci dicono che, nel modulo 4-3-3 del nuovo allenatore Daniele De Rossi, il nuovo titolare in porta è ormai in pianta stabile Svilar; davanti a lui, Karsdorp e Kristensen si giocano il posto da terzino destro per completare la difesa a quattro che per il resto vedrà Mancini e Huijsen (certamente favorito su N’Dicka) come centrali più Angelino a sinistra; a centrocampo potrebbe riposare Paredes, quindi ci aspettiamo di rivedere titolare Bove, insieme a Cristante come perno centrale e al capitano Pellegrini; infine, nel tridente offensivo della Roma non dovrebbero esserci possibili dubbi su Dybala e Lukaku, mentre l’ultima maglia a disposizione è quella di ala sinistra, che vede El Shaarawy favorito nel dubbio con Baldanzi.

LE SCELTE DI JURIC

Sul fronte granata, mister Ivan Juric per le probabili formazioni di Roma Torino dovrebbe affidarsi a un modulo 3-4-1-2: ci aspettiamo la conferma di Milinkovic-Savic in porta nonostante l’errore di giovedì; davanti a lui, ecco la retroguardia a tre che vedrà Djidji e Lovato affiancati da uno tra Rodriguez (leggermente favorito) e Masina; ecco poi Bellanova in qualità di esterno destro di centrocampo, ma è nel cuore della mediana granata che Juric deve risolvere il rebus, dal momento che abbiamo il doppio ballottaggio Ilic-Tameze e Ricci-Linetty, infine a sinistra troverà spazio Lazaro; il reparto offensivo vedrà invece Vlasic agire tra le linee sulla trequarti, in appoggio alla coppia di attaccanti che sarà composta dal doppio centravanti, cioè Zapata e Sanabria.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO: IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric.











