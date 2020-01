Probabili formazioni Roma Torino/ Quote: emergenza per Mazzarri (Serie A)

Roma Torino si giocherà questa sera alle ore 20.45: una partita molto interessante per cominciare l’anno nuovo della Serie A. Le due formazioni infatti in Roma Torino scenderanno in campo con obiettivi importanti: i giallorossi per consolidare la propria posizione fra le prime quattro e magari provare a pensare ancora più in grande, i granata invece alla ricerca di una svolta ad una stagione fino a questo momento caratterizzata da troppi alti e bassi. Allora adesso andiamo ad analizzare senza indugio quali siano le ultime notizie sulle probabili formazioni di Roma Torino a non molte ore dal via di questa partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote per Roma Torino secondo l’agenzia Snai. I padroni di casa partono certamente favoriti: il segno 1 è quotato a 1,50, mentre poi si sale a 4,50 in caso di segno X e fino a 6,25 volte la posta in palio in caso di vittoria del Torino per chi avrà creduto nel segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO

LE MOSSE DI FONSECA

Paulo Fonseca medita di confermare nelle probabili formazioni di Roma Torino la squadra che ha vinto al Franchi di Firenze prima della sosta: l’unico possibile dubbio riguarda la presenza di Mkhitaryan, che entra in ballottaggio con Perotti per completare una trequarti nella quale agiranno poi Zaniolo e Pellegrini in appoggio alla prima punta, naturalmente Dzeko. A centrocampo conferma per l’ormai collaudata coppia formata da Veretout e Diawara, anche perché Cristante è ancora indisponibile; altra coppia ormai solida è quella formata da Smalling e Mancini in difesa. Nella retroguardia potrebbe essere titolare anche Florenzi, in vantaggio su Spinazzola come terzino destro, anche se quest’ultimo potrebbe giocare anche come terzino sinistro dando un turno di riposo a Kolarov (che però dovrebbe essere in campo). In porta infine ci sarà regolarmente il titolare Pau Lopez.

I DUBBI DI MAZZARRI

Tanti problemi per Walter Mazzarri nelle probabili formazioni di Roma Torino, perché la sconfitta contro la Spal ha lasciato in eredità anche le squalifiche di Bremer e Ansaldi mentre Baselli si aggiunge alla corposa lista degli infortunati. La squadra granata all’Olimpico avrà una panchina decisamente corta, probabilmente di soli sette uomini di cui due portieri. Nell’undici titolare Djidji è favorito su Bonifazi per affiancare Izzo e N’Koulou nella difesa a tre davanti al portiere Sirigu. In mediana dovremmo vedere Lukic al fianco di Rincon mentre sulla fascia destra il duello è tra De Silvestri e Ola Aina; sulla corsia opposta invece il favorito è Laxalt. Belotti sarà impiegato come unica punta nel 3-4-2-1; Zaza dovrebbe accomodarsi in panchina e alle spalle del Gallo dovrebbero agire Berenguer e Verdi sulla linea della trequarti, anche se non è ancora da escludere un cambio di modulo, con l’utilizzo del doppio attaccante.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. All. Fonseca.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Spinazzola, Cetin, Juan Jesus, Pastore, Under, Mkhitaryan, Kluivert, Antonucci, Kalinic.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Santon, Zappacosta, Cristante, Pastore, Fazio

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Djidji; Aina, Lukic, Rincon, Laxalt; Verdi, Berenguer; Belotti. All. Mazzarri.

A disposizione: Ujkani, Rosati, Bonifazi, De Silvestri, Meité, Millico, Zaza.

Squalificati: Bremer, Ansaldi.

Indisponibili: Lyanco, Baselli, Iago Falque, Edera.



