Probabili formazioni Roma Waalwijk/ Diretta tv, qualche dubbio per Mou (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA WAALWIJK: CHI GIOCA L’AMICHEVOLE?

Leggendo le probabili formazioni di Roma Waalwijk iniziamo a introduci all’ennesima partita amichevole che la squadra giallorossa gioca in questa sosta per i Mondiali: è l’ultima della tournée portoghese, siamo all’Estadio Municipal di Albufeira e si va in campo giovedì 22 dicembre. José Mourinho sta perdendo i pezzi, perché nella sfida contro il Casa Pia si è infortunato Lorenzo Pellegrini, poi bisogna aspettare il ritorno di Dybala e si fa sempre a meno di Wijnaldum, senza contare che alcuni calciatori sono in uscita lasciando dunque la Roma in una situazione ancora di “metà guado”.

Vedremo allora cosa succederà nell’amichevole di domani, anche perché a dirla tutta questo periodo di test è stato poco brillante per la squadra giallorossa; alla ripresa del campionato dovremo vedere un’altra Roma, intanto il confronto con una squadra che gioca nella Eredivisie potrebbe essere interessante e dunque, aspettando che arrivi giovedì, proviamo a fare qualche rapida analisi circa le scelte che i due allenatori potrebbero operare sul campo, leggendo insieme le probabili formazioni di Roma Waalwijk.

DIRETTA ROMA WAALWIJK STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Roma Waalwijk potrebbe essere disponibile su DAZN: questa piattaforma come noto è in abbonamento e dunque per accedere alle immagini bisognerà essere clienti del servizio. A meno che sia aperto il canale Zona DAZN, disponibile al numero 214 del decoder di Sky, la visione di questa amichevole sarà in diretta streaming video e dunque dovrete dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, oppure utilizzare una smart tv con la possibilità di connettersi a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA WAALWIJK

I DUBBI DI MOURINHO

Per Roma Waalwijk va intanto valutato il modulo che Mourinho utilizzerà, poi appunto i singoli: potremmo pensare a un 3-4-2-1 come di consueto, con la difesa titolare che sarà dunque composta da Gianluca Mancini, Smalling e Ibanez mentre sulle corsie laterali potrebbero operare eventualmente Zeki Celik da una parte e Zalewski sull’altro versante. A centrocampo non ci sarà Pellegrini, aspettando di scoprire quanto starà fuori il capitano si può comunque parlare di una perdita importante anche a livello tattico: a questo punto a fare compagnia a Cristante sarebbe uno tra Matic e Mady Camara ma sulla trequarti potrebbe avanzare El Shaarawy, che giocherebbe al fianco di Zaniolo ma è in competizione con il già citato Zalewski e con Shomurodov, uno dei calciatori che potrebbe lasciare la Roma nel corso del calciomercato invernale. A completare lo schieramento sarà la prima punta: qui si va verso la probabile staffetta tra Abraham e Belotti, anche lo stesso Shomurodov potrebbe avere qualche minuto come centravanti.

GLI 11 DI OOSTING

Joseph Oosting adotta il 3-4-1-2 anche per Roma Waalwijk, dunque di fatto sarà una partita a specchio: gli olandesi come i giallorossi devono fare le loro valutazioni circa gli undici che inizieranno questa partita, noi comunque puntiamo per il momento su Joel Pereira come portiere con una difesa che da destra a sinistra si schiera con Gaari, Van den Buijs e Adewoye. Anche qui ci sono due giocatori di fascia che avanzano la loro posizione andando a giocare al fianco dei centrocampisti, e dovrebbero essere Lelieveld e Lutonda; poi i due centrali nel settore nevralgico del campo, vale a dire Clement e Anita. Davanti, il trequartista che fluttua tra le linee potrebbe essere Oukili e dunque ecco il tandem offensivo che sarà incaricato di segnare i gol, formato da Bel Hassani e Jozefzoon. Questa sarebbe una delle migliori formazioni del Waalwijk, vedremo poi se saranno proprio queste le scelte del suo allenatore.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA WAALWIJK: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; G. Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Zaniolo, El Shaarawy; Abraham. Allenatore: José Mourinho

WAALWIJK (3-4-1-2): J. Pereira; Gaari, Van den Buijs, Adewoye; Lelieveld, Clement, Anita, Lutonda; Oukili; Bel Hassani, Jozefzoon. Allenatore: Joseph Oosting











