Probabili formazioni Roma Zorya/ Diretta tv, Mourinho senza Pellegrini e Cristante

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ZORYA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani all’Olimpico e alle ore 21.00 la sfida della quinta giornata di Conference league tra Roma e Zorya: vediamo quali saranno le mosse dei tecnici per le probabili formazioni. Arrivati ormai alla penultima giornata della fase a gironi del torneo UEFA e con solo sette punti a bilancio, Mourinho domani è obbligato a vincere per essere sicuro di passare il turno: dopo qualche scivolone di troppo e con un solo punto trovato contro la capolista Bodo Gimt (prima con 8 punti) nell’ultima giornata, la squadra della Lupa domani deve capitalizzare al massimo la sfida contro gli ucraini, tra l’altro diretti concorrenti per le prime due posizioni della classifica del gruppo C.

Serve dunque dare il massimo, ma non sarà una passeggiata per lo Special one, che pure si ritrova all’Olimpico una rosa fortemente decimata, tra infortuni e coronavirus: fissare il miglior 11 dunque non sarà facilissimo. Sarà impegno dunque gravoso, da non sottovalutare vista la posta in palio: andiamo allora a vedere come gli allenatori si sono preparati al match, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Roma Zorya.

ROMA ZORYA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Roma Zorya è su Sky Sport: per questa stagione infatti la Conference League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA ZORYA

LE MOSSE DI MOURINHO

Come abbiamo accennato prima, non sarà domani serata facile per lo Special One, obbligato a vincere sia pure con una rosa non al completo: pure il tecnico lusitano dovrebbe scendere in campo all’Olimpico ancora con il 3-4-1-2 visto nelle ultime uscite. Qui pure domani mancherà un tassello fondamentale come il capitano Lorenzo Pellegrini: al suo posto avremo Mkhitaryan sulla linea della tre quarti, mentre toccherà a Zaniolo e Abraham collocasi in attacco dal primo minuto. Alle loro spalle un comodo reparto a 4 con al centro Veretout (costretto a saltare la prossima di campionato): il francese sarà poi affiancato da uno tra Darboe e Diawara (Cristante è in isolamento), mentre ai lati avremo El Shaarawy e Karsdorp, one occorso anche contro il Genoa solo pochi giorni fa. In difesa è attesa per il rientro di Smalling, che pure era andato a segno con lo Zorya nel turno di andata di Conference league: ecco Mancini e Ibanez al suo fianco.

LE SCELTE DI SKRYPNYK

Per le probabili formazioni di Roma Zorya, il tecnico Skrypnyk non può che puntare solo su i suoi uomini più in forma: il rivale è imponente e pure per gli ucraini vi sono ancora ottime chance di strappare in pass che vale la qualificazione al prossimo turno della Conference league. Serve dunque domani dare tutte: seguendo per il classico 4-3-3 di partenza. Dunque all’Olimpico dovremo riavere dal primo minuto Fovorov, Imerekov, Cvek e Khomchenovskyy dal primo minuto in difesa, e tra i pali non mancherà Matsapura, visto che il numero 1 Shevchenko è ancora infortunato. Per il centrocampo dovrebbe poi farsi avanti dal primo minuto Nazaryna, con Kochergin e Buletsa confermati ai lati del numero 29: pochi dubbi in attacco, con Kabaiev, Gromov e Sayyadmanesh, ma attenzione a Lunyov che pochi giorni fa è andato a segno contro il PFK Lviv nell’ultima di campionato.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Darboe, Veretout, El Shaarawy; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham. All.Mourinho.

ZORYA (4-3-3) : Matsapura, Fovorov, Imerekov, Cvek, Khomchenovskyy; Buletsa, Nazaryna, Kochergin; Kabaiev, Gromov, Sayyadmanesh. All. Skrypnyk.



