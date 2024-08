PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA SPEZIA: CHI IN CAMPO ALL’ARECHI?

Arrivano le prime partite ufficiali, allora le probabili formazioni di Salernitana Spezia possono essere una tappa fondamentale verso la partita per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2024-2025 allo stadio Arechi, in programma stasera lunedì 12 agosto 2024. La Salernitana deve ricostruire dopo la disastrosa retrocessione della scorsa stagione e difficoltà anche fuori dal campo, l’ambizione dei campani è comunque quella di essere tra i principali protagonisti del campionato di Serie B che comincerà nel weekend e naturalmente stasera potrebbero arrivare le prime risposte in tal senso.

Di contro lo Spezia nello scorso campionato si è salvato a fatica in Serie B, per cui l’imperativo è quello di migliorare per soffrire meno e magari provare ad inserirsi nella corsa ai playoff, naturalmente dal punto di vista di mister Luca D’Angelo questa difficile trasferta sarà un banco di prova molto significativo e allora eccoci pronti a scoprire nel maggiore dettaglio quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Salernitana Spezia.

PRONOSTICI E QUOTE VERSO LA PARTITA

Analizzando le probabili formazioni di Salernitana Spezia, può in realtà essere interessante anche uno sguardo alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico. Sono favoriti ma non di troppo i padroni di casa, infatti il segno 1 è quotato a 2,20, mentre si sale a quota 3,35 per il segno X in caso di pareggio oppure fino a 3,10 volte la posta in palio sul segno 2 qualora lo Spezia facesse un colpo non così impossibile sulla carta.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA SPEZIA

QUALCHE DILEMMA PER MARTUSCIELLO

Le probabili formazioni di Salernitana Spezia pongono qualche problema all’allenatore campano Giovanni Martusciello, perché l’organico cambia di giorno in giorno, ma l’idea è quella di un modulo 4-3-3. Il debutto ufficiale dovrebbe prevedere Sepe tra i pali, protetto da una difesa a quattro che sarà nuova per tre quarti con Njoh, Gentile e Velthuis, l’olandese nella coppia centrale con Bronn. A centrocampo ecco Amatucci come regista, con le mezzali Maggiore e Legowski ai suoi lati. Davanti, considerate anche le esigenze di mercato, il centravanti dovrebbe essere Simy, con Kallon e Valencia ali oppure anche a sostegno qualche metro dietro, in quel caso per dare vita a un 4-3-2-1.

SCOPRIAMO LE MOSSE DI D’ANGELO

Sul fronte ligure invece le probabili formazioni di Salernitana Spezia dovrebbero vedere mister Luca D’Angelo orientato verso un modulo 3-5-2, che potrebbe prevedere questi possibili undici titolari: il portiere Sarr; davanti a lui una retroguardia a tre uomini con Wisniewski, Hristov e Mateju; parecchio folta invece la linea a cinque del centrocampo con Elia, Nagy, S.Esposito, Bandinelli e Aurelio possibili titolari da destra a sinistra; in attacco infine ecco la coppia formata da Soleri e Di Serio. Attenzione tuttavia alla variabile 3-4-1-2, con Candelari trequartista a discapito di uno dei centrocampisti, probabilmente Bandinelli.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA SPEZIA: IL TABELLINO

SALERNITANA (4-3-2-1): Sepe; Gentile, Bronn, Velthuis, Njoh; Legowski, Amatucci, Maggiore; Kallon, Valencia; Simy. All. Martusciello.

SPEZIA (3-5-2): Sarr; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Nagy, S.Esposito, Bandinelli, Aurelio; Soleri, Di Serio. All. D’Angelo.