Probabili Formazioni Sampdoria Inter/ Diretta tv, torna Quagliarella dal 1? (Serie A)

Ecco di nuovo in campo il primo campionato di Serie A: solo domani tra le mura del Marassi alle ore 18.00 avrà inizio la sfida tra Sampdoria e Inter, di cui ora andremo subito a vedere le probabili formazioni. Vi è infatti grande attesa per scoprire le mosse di Eusebio Di Francesco per le probabili formazioni di Sampdoria Inter: la squadra ligure infatti è di ritorno dall’ennesimo KO in questo avvio di stagione e certo non sarà la favorita nello scontro di domani pomeriggio contro i nerazzurri di Conte. Pure siamo impazienti di vedere se l’Inter riuscirà a confermarsi in vetta alla classifica della Serie A anche dopo il duro impegno infrasettimanale: di certo i ragazzi di Conte hanno mostrato un grande stato di forma contro la Lazio pochi giorni fa e capiamo se il tecnico vorrà confermare grande parte del suo 11 per la prova ligure. Andiamo a controllare le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Sampdoria Inter.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo pure che Sampdoria Inter sarà visibile in esclusiva sui canali di Sky, in particolare su Sky Sport Serie A (il numero 202). Di conseguenza, segnaliamo che tutti gli abbonati a questa piattaforma avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA INTER

LE MOSSE DI DI FRANCESCO

Per l’anticipo della 6^ giornata di Serie A certo Di Francesco dovrebbe dare di nuovo spazio al 3-4-1-2 come modulo di partenza delle sue probabili formazioni di Sampdoria Inter. Domani quindi tra i pali dovremmo rivedere dal primo minuto il solito Audero, ma in difesa segnaliamo subito l’assenza certa di Murillo, fermato dal giudice sportivo. Toccherà quindi a Regini completare il reparto arretrato con Bereszynski e Colley. Per la mediana blucerchiata la prima ipotesi vede in campo dal primo minuto DePaoli, Linetty Ekdal e Murro ma certo sono possibili soluzioni differenti. Arriva poi in attacco il primo dubbio per Di Francesco, che deve valutare le condizioni dell’acciaccato Quagliarella: il bomber maglia numero 27 potrebbe stringere i denti e collocarsi al fianco di Gabbiadini al Marassi domani.

LE SCELTE DI CONTE

Per le probabili formazioni di Sampdoria Inter, di certo Antonio Conte dovrebbe confermare non solo il classico 3-5-2, ma pure grande parte dell’11 che abbiamo visto in campo a San Siro solo pochi giorni fa con la Lazio. Di certo sarà tra confermato lo stesso terzetto in difesa, con Godin, Skriniar e De Vrij ancora in campo dal primo minuto con Handanovic tra i pali. Per la mediana dei nerazzurri si fanno poi avanti Barella, Brozovic e Sensi, mentre ai lati potremmo rivedere dal primo minuto il duo Candreva-Asamoah. E’ poi ballottaggio aperto in attacco per la maglia da titolare al fianco di Lukaku: per la sesta giornata di Serie A il favorito pare Lautaro Martinez su Politano.

IL TABELLINO

SAMPODRIA (3-4-1-2): 1 Audero; 19 Regini, 24 Bereszynski, 15 Colley; 12 Depaoli, 7 Linetty, 6 Ekdal, 29 Murru; 17 Caprari; 23 Gabbiadini, 27 Quagliarella All. Di Francesco

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 de Vrij, 37 Skriniar; 87 Candreva, 23 Barella, 77 Brozovic, 12 Sensi, 18 Asamoah; 10 Lautaro, 9 Lukaku All. Conte





© RIPRODUZIONE RISERVATA