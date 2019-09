Probabili formazioni Sampdoria Inter/ Quote: Asamoah-Candreva dal 1^ minuto (Serie A)

Si accenderà oggi tra le mura dello stadio Marassi alle ore 18.00 la sfida tra Sampdoria e Inter, valida nella sesta giornata di Serie A e di cui ora andremo subito a verificare le probabili formazioni. Vi è infatti grande attesa verso questo match in terra ligure e non vediamo l’ora di scoprire quali saranno le mosse di Di Francesco per le probabili formazioni di Sampdoria Inter per tentare un riscatto che sa di miracolo contro la corazzata di Antonio Conte. La squadra blucerchiata infatti è stata protagonista di un avvio di stagione disastroso, dove si conta appena una sola affermazione positiva alla vigilia del sesto turno (contro il Torino): la Sampdoria di certo non parte da favorita contro i nerazzurri, che invece stazionano in vetta alla classifica a pieni punti. Andiamo quindi a scoprire quali saranno le mosse a sorpresa preparate dai liguri per far cadere Conte: ecco le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Sampdoria Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo prima però prendere in esame anche il pronostico che accompagna la sfida Sampdoria Inter, ecco che il portale di scommesse snai non esita a concedere il suo favore ai nerazzurri. Per l’1×2 ecco che la vittoria dei liguri è stata data a 5.00, contro il più basso 1.67 fissato per i milanesi: il pari vale 3,90.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA INTER

LE MOSSE DI DI FRANCESCO

Per le probabili formazioni di Sampdoria Inter, ovviamente Di Francesco non potrà fare a meno del 3-4-1-2 come modulo di partenza, ma anche alla vigilia del fischio d’inizio è sempre in dubbio la presenza in attacco dal primo minuto di Quagliarella. Oltre al bomber per il modulo a due punte si candidano anche Caprari e Gabbiadini, mentre dovrebbe toccare a Ramirez agire sulla trequarti (sempre che lo stesso numero 17 venga utilizzato in attacco). Per la mediana dei blucerchiati si fanno poi avanti Ekdal e Viera al centro e il duo Murru-Depaoli adibito sull’esterno. Saranno poi maglie confermate in difesa, di fronte al solito Audero: qui infatti al Marassi oggi vedremo dal primo minuto Bereszynski, Colley e Regini (questo al posto dello squalificato Murillo).

LE SCELTE DI CONTE

Non si discosterà invece dal solito 3-5-2 Antonio Conte, il quale pure avrà a disposizione una rosa praticamente al completo per la sesta giornata di Serie A. Ecco che questa sera in difesa quindi sarà di nuovo conferma per il trittico Godin-De Vrij-Skriniar, posto di fronte ad Handanovic, anche se certo non mancano le alternative in panca. Per il centrocampo a 5 vedremo invece al primo minuto in campo al Marassi questa sera Vecino, Brozovic e Sensi (pur con Barella in panchina): toccherà a Candreva e ad Asamoah porsi come esterni di reparto. Per l’attacco dei nerazzurri è poi ancora ballottaggio aperto tra Lautaro Martinez e Politano per far compagni a Lukaku (che pure potrebbe non essere al top della condizione per il solito mal di schiena).

IL TABELLINO

SAMPDORIA (3-4-1-2): 1 Audero, 24 Berezynski, 15 Colley, 19 Regini: 12 Depaoli. 6 Ekdal, 4 Vieira, 29 Murru: 11 Ramirez; 17 Caprari, 27 Quagliarella All. Di Francesco

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 De Vrij, 37 Skriniar; 87 Candreva, 8 Vecino, 77 Brozovic, 12 Sensi; 18 Asamoah; 10 L Martinez, 9 Lukaku, All. Conte



