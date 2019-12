Probabili formazioni Sampdoria Juventus/ Diretta tv: Sarri conferma il tridente?

Eccoci all’analisi delle probabili formazioni di Sampdoria Juventus: la partita vale come anticipo della 17^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020, e si gioca mercoledì 18 dicembre alle ore 18:55. La data permette ai bianconeri di affrontare la Supercoppa Italiana contro la Lazio, nella quale Maurizio Sarri cercherà di mettere in bacheca il primo trofeo con questa società e in carriera; impegno non scontato per i campioni d’Italia che, dopo aver ripreso l’Inter al primo posto della classifica, sono chiamati a confermarsi sul campo di una squadra che dall’arrivo di Claudio Ranieri (un ex) ha cambiato passo rispetto al pessimo avvio di campionato ed è reduce dalla preziosissima vittoria nel derby, che ha dato tanta fiducia e tre punti utili ad allontanare lo spettro della retrocessione. Vediamo dunque in che modo i due allenatori intendono presentare le loro squadre sul terreno di gioco del Luigi Ferraris, leggendo in maniera approfondita le probabili formazioni di Sampdoria Juventus.

La diretta tv di Sampdoria Juventus sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, in particolare su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A (rispettivamente ai numeri 201 e 202 del decoder). In assenza di un televisore, come sempre, gli abbonati potranno seguire questa partita anche con il servizio di diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi) su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Non pochi problemi per Claudio Ranieri, che in Sampdoria Juventus potrebbe dover rinunciare a Ekdal e Quagliarella (entrambi ex della partita) usciti malconci dal derby, anche se le ultime notizie sono positive. Se per l’attacco è già pronto Gabbiadini, che farà reparto con Caprari e Gaston Ramirez che agirà da trequartista, a centrocampo le cose si complicano perchè bisogna considerare l’indisponibilità di Jankto e e la squalifica di Ronaldo Vieira: è dunque ampiamente probabile che Ranieri torni al 4-4-2 mandando in mezzo la coppia formata da Linetty e uno tra Lèris ed Emiliano Rigoni, con l’altro che agirebbe come esterno e Thorsby a fare il laterale di destra. Tra le soluzioni contemplate attenzione anche alla possibilità di vedere Depaoli avanzare il suo raggio d’azione; in questo caso Alex Ferrari sarebbe utilizzato come terzino confermando al centro il tandem Omar Colley-Murillo, con Audero (altro ex) a difendere la porta e Murru che sarà comunque confermato nel ruolo di terzino sinistro.

Sarri ritrova Cuadrado e Pjanic ma perde Bentancur: l’allenatore della Juventus deve pensare anche alla Supercoppa e dunque potrebbe valutare l’inserimento di qualche seconda linea. In porta, Szczesny potrebbe nuovamente fermarsi per dare spazio a Gigi Buffon e recuperare meglio dal problema alla spalla, Cuadrado dovrebbe tornare a fare il terzino destro con De Sciglio o Alex Sandro dall’altra parte, mentre a centrocampo Pjanic si riprende il posto di regista con Emre Can che viene precettato insieme a Rabiot per occuparsi delle mezzali, in modo da far tirare il fiato a Matuidi che domenica ha indossato per qualche scampolo di partita la fascia di capitano. Sulla trequarti si vaglia la soluzione Ramsey, ma dipenderà da come Sarri intenderà giocare domenica contro la Lazio; possibile che il titolare sia Bernardeschi che inizialmente è rimasto fuori domenica, a quel punto sarà nuovamente ballottaggio argentino tra Higuain e Dybala per affiancare Cristiano Ronaldo. Questo a meno che non si decida di proseguire l’esperimento con il tridente di lusso, sicuramente più adatto mercoledì che in Supercoppa.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, O. Colley, Murillo, Murru; Thorsby, Ekdal, Linetty, E. Rigoni; Quagliarella, Gabbiadini

A disposizione: Seculin, Falcone, Augello, A. Ferrari, Chabot, Regini, Léris, Maroni, Caprari

Allenatore: Claudio Ranieri

Squalificati: Ronaldo Vieira

Indisponibili: Bereszynski, E. Barreto, Bertolacci, Jankto, F. Bonazzoli

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Dybala; Higuain, Cristiano Ronaldo

A disposizione: Szczesny, Danilo, Rugani, Demiral, De Sciglio, Matuidi, Portanova, Ramsey, Pjaca, Douglas Costa

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: Bentancur

Indisponibili: Chiellini, Khedira



