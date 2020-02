Probabili formazioni Sampdoria Napoli/ Diretta tv: conferma per Diego Demme (Serie A)

Studiamo le probabili formazioni di Sampdoria Napoli: la partita valida per la 22^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020 si gioca alle ore 20:45 di lunedì 3 febbraio, e dunque chiuderà il turno. I partenopei ci arrivano dopo un ottimo momento: qualificati alla semifinale di Coppa Italia battendo una Lazio in grande forma, hanno anche fermato la Juventus vivendo una serata che mancava da tempo, e tornando a vincere al San Paolo (in campionato) dopo tre mesi. Adesso arriva un appuntamento da non sbagliare per tornare in zona Europa League: la Sampdoria in ripresa deve comunque ancora sgomitare per salvarsi, e domenica scorsa ha mancato una grande occasione giocando contro il Sassuolo che è rimasto in dieci prima della mezz’ora. La squadra di Claudio Ranieri non è riuscita a segnare, portando a casa un pareggio deludente; ora vedremo come andranno le cose a Marassi, ma aspettando il calcio d’inizio della partita possiamo fare una valutazione su quelle che saranno le scelte da parte dei due allenatori, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni di Sampdoria Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA NAPOLI

LE SCELTE DI RANIERI

Con Bereszynski squalificato, in Sampdoria Napoli Depaoli dovrà stringere i denti per giocare come terzino destro, l’alternativa potrebbe essere rappresentata da Thorsby che può scalare in difesa. Davanti ad Audero giocheranno Omar Colley e l’ex Tonelli che è appena tornato a Genova sponda blucerchiata, mentre a sinistra dovrebbe gravitare Murru. Invariate le scelte a centrocampo: c’è il solito dubbio tra Ekdal e Ronaldo Vieira ma questa volta sembra che l’esperienza dello svedese possa avere la meglio, a fare coppia con lui dovrebbe essere Linetty che può eventualmente scambiarsi la posizione con il già citato Thorsby e andare a giocare largo sulla fascia destra. Dall’altra parte del campo dovremmo vedere Gaston Ramirez, anche se la maglia dell’uruguaiano è insidiata da Jankto (più che da Emiliano Rigoni); altri due ex guideranno l’attacco, le scelte di Ranieri verteranno infatti su Quagliarella e Gabbiadini con Caprari che pare destinato a partire dalla panchina.

GLI 11 DI GATTUSO

C’è Politano per Sampdoria Napoli, ma l’ex di Sassuolo e Inter partirà dalla panchina: in pole ancora Callejon e Lorenzo Insigne con Milik come prima punta. Da verificare la panchina: Koulibaly dà addirittura la sensazione di poter giocare titolare ma il Napoli ha ritrovato anche Nikola Maksimovic, in questo momento favorito il serbo con Manolas che completerà il pacchetto centrale. Sulle corsie agiranno Di Lorenzo e Mario Rui, in porta dovrebbe tornare Ospina che in generale sembra favorito nelle gerarchie rispetto a Meret; questo però è un punto che Gennaro Gattuso non ha ancora chiarito del tutto, per cui staremo a vedere quale sarà la sua decisione definitiva. A centrocampo invece Demme è già diventato insostituibile, almeno in questa seconda parte di stagione: aspettando la crescita di Lobotka e il futuro di Allan, l’ex capitano del Lipsia sarà nuovamente titolare come schermo davanti alla difesa. Ai suoi lati, senza alcuna discussione, vedremo Fabian Ruiz e Zielinski: il rendimento del polacco è cresciuto esponenzialmente con l’arrivo del nuovo allenatore.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, O. Colley, Tonelli, Murru; Thorsby, Linetty, Ekdal, G. Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini

A disposizione: Seculin, Augello, Chabot, Regini, Ronaldo Vieira, Bertolacci, Jankto, Maroni, Léris, F. Bonazzoli, Caprari, E. Rigoni

Allenatore: Claudio Ranieri

Squalificati: Bereszynski

Indisponibili: A. Ferrari

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Ni. Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, L. Insigne

A disposizione: Meret, Karnezis, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Allan, Lobotka, Elmas, Lozano, Mertens, F. Llorente, Politano

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: –

Indisponibili: Malcuit, Ghoulam, Younes



