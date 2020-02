Probabili formazioni Sampdoria Napoli/ Quote, emergenza per Gattuso (Serie A)

Sampdoria Napoli si gioca alle ore 20.45: le due formazioni scenderanno in campo allo stadio Luigi Ferraris di Marassi per il posticipo della ventiduesima giornata di Serie A e c’è attesa circa le scelte di formazione da parte di Claudio Ranieri e Gennaro Gattuso. I blucerchiati, dopo il pareggio contro il Sassuolo, avrebbero bisogno di un risultato di prestigio nel loro cammino verso la salvezza; tuttavia i partenopei non vogliono certo rallentare il loro tentativo di risalita proprio dopo la bella vittoria contro la Juventus. Andiamo allora adesso a scoprire senza indugio quali potrebbero essere le ultime notizie circa le probabili formazioni di Sampdoria Napoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Sampdoria Napoli in base alle quote Snai. Partono favoriti gli ospiti, infatti il segno 2 è proposto a 1,80, mentre poi si sale a quota 3,70 in caso di pareggio (segno X) e fino a 4,25 volte la posta in palio in caso di segno 1 per chi avrà creduto nella vittoria della Sampdoria.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA NAPOLI

LE SCELTE DI RANIERI

Nelle probabili formazioni di Sampdoria Napoli ci attendiamo per Claudio Ranieri un modulo 4-4-2, considerata la squalifica di Bereszynski che si aggiunge alle assenze di Ferrari, Depaoli e Vieira. Di conseguenza fra i blucerchiati stasera a Marassi dovrebbero essere titolari questi undici uomini: Audero in porta; linea difensiva a quattro con Thorsby, Tonelli, Colley e Murru da destra a sinistra; a centrocampo agiranno invece Ramirez come esterno destro, Ekdal e Jankto centrali, Linetty sulla corsia mancina; infine il tandem d’attacco formato da Gabbiadini e Quagliarella, per il quale naturalmente la sfida con il Napoli non può mai essere una partita come le altre.

LE MOSSE DI GATTUSO

Gennaro Gattuso d’altronde sta ancora peggio perché nello stilare le probabili formazioni per Sampdoria Napoli deve fare i conti con davvero tante assenze. Gli innesti di mercato rendono meno critica la situazione, che resta comunque complicata soprattutto in difesa. Nel modulo 4-3-3 partenopeo troviamo infatti Ospina in porta; davanti a lui linea difensiva a quattro con Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Mario Rui da destra a sinistra. A centrocampo possibile ballottaggio tra Fabian Ruiz e Lobotka per affiancare Demme che è già titolare in modo stabile e Zielinski. Infine il tridente d’attacco, dove Callejon e Politano sono in ballottaggio come esterno destro al fianco della prima punta Milik e di Insigne che agirà naturalmente come ala sinistra.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Ekdal, Jankto, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.

A disposizione: Seculin, Falcone, Chabot, Regini, Augello, Leris, Maroni, Bertolacci, Bonazzoli, Caprari.

Squalificati: Bereszynski.

Indisponibili: Ferrari, Vieira, Depaoli.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso.

A disposizione: Meret, Karnezis, Hysaj, Luperto, Elmas, Lobotka, Llorente, Lozano, Politano, Leandrinho.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Malcuit, Koulibaly, Ghoulam, Mertens, Younes, Allan.



