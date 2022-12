Probabili formazioni Sassuolo Inter/ Diretta tv: chi giocherà domani?

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER: CHI SCENDE INCAMPO?

Leggiamo le probabili formazioni di Sassuolo Inter per avvicinarci alla bella amichevole che domani pomeriggio avrà luogo al Mapei Stadium come ultimo esame verso la ripartenza del campionato di Serie A. Il Sassuolo di Alessio Dionisi cercherà il riscatto dalla sconfitta subita ad ottobre in campionato, ma soprattutto sta lavorando per cercare di risalire posizioni: i neroverdi sono nella mediocrità e vorrebbero tornare invece a recitare nelle posizioni che erano consuete al Sassuolo negli ultimi anni, cioè appena a ridosso delle big.

Risalire è però l’imperativo in particolare per l’Inter di Simone Inzaghi, anche perché sappiamo che ci sarà subito la partita di inizio gennaio contro il Napoli, forse già ultima spiaggia per tenere vivo l’obiettivo dello scudetto. Prima della sosta era stata preziosa la vittoria contro l’Atalanta, anche per sfatare la “maledizione” degli scontri diretti, ma servirebbe un altro successo per avvicinare la scatenata capolista. C’è quindi curiosità attorno alle mosse di Dionisi e Inzaghi per questa amichevole, andiamo allora a curiosare nelle notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Sassuolo Inter.

DIRETTA SASSUOLO INTER STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Sassuolo Inter sarà garantita domani pomeriggio agli abbonati Sky Sport, per la precisione sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Inoltre, questo significa che ci sarà anche la diretta streaming video, garantita tramite il servizio Sky Go ed inoltre su NOW TV.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER

LE MOSSE DI DIONISI

Le probabili formazioni di Sassuolo Inter, partita amichevole ma a ridosso ormai del campionato e di lusso per Alessio Dionisi, dovrebbero vedere gli emiliani schierati secondo un modulo 4-3-3 con Consigli in porta e davanti a lui i quattro difensori Toljan a destra, Ryan Tressoldi e Ferrari che dovrebbero formare la coppia centrale, infine Rogerio a sinistra; potrebbero esserci pure altre soluzioni tattiche, ma indichiamo un centrocampo a tre con Frattesi, Matheus Henrique in cabina di regia al posto dell’infortunato Maxime Lopez e uno tra Harroui, Thorstvedt o Traorè (che sembra favorito); infine in attacco ci aspettiamo naturalmente Berardi a destra e Laurentié dall’altra parte, con l’ex Pinamonti punta centrale.

LE SCELTE DI INZAGHI

Per i nerazzurri, nelle probabili formazioni di Sassuolo Inter teniamo fuori chi è arrivato fino in fondo ai Mondiali, ma nel modulo 3-5-2 di mister Simone Inzaghi potremmo vedere Onana in porta e davanti a lui la linea a tre con Skriniar, De Vrij e Bastoni, per rilanciare l’olandese (anche se naturalmente resta valida l’opzione con l’ex Acerbi); sulle fasce i favoriti sono – per lo stesso motivo – Dumfries a destra mentre a sinistra Dimarco, in mediana schieriamo Barella, Calhanoglu e uno tra Asllani e Mkhitaryan (favorito), scelta da cui dipenderà la posizione del turco come regista oppure mezzala, infine in attacco ecco una coppia di grande peso con Lukaku affiancato da Dzeko, entrambi a segno a Reggio Calabria.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER: IL TABELLINO

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Matheus Henrique, Traorè; Berardi, Pinamonti, Laurientè. All. Dionisi.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko. All. Inzaghi.











