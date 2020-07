Probabili formazioni Sassuolo Milan/ Diretta tv: De Zerbi ritrova Berardi titolare

Si accenderà solo domani sera, alle ore 21.45 l’anticipo della 35^ giornata della Serie A, tra Sassuolo e Milan ed è tempo di esaminare ora le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di questo big match, previsto al Mapei Stadium. Vista l’alta posta in palio infatti siamo ben impazienti di scoprire come si comporteranno De Zerbi e Pioli, impegnati a stilare le probabili formazioni di Sassuolo Milan: dopo tutto i neroverdi non vogliono certo interrompere qui la buona striscia di risultati che hanno rimediato da che è ricominciata la stagione di Serie A. E non guasta certo che il tecnico del club emiliano, nella 35^ giornata di campionato ritrovi dopo la squalifica rimediata con la Juventus giocatori fondamentali come Magnanelli e Berardi. Pure però i rossoneri, di ritorno dall’ultima fatica col Bologna domani non saranno in campo meno motivati: Pioli infatti può ancora sognare l’Europa e vincere sarebbe l’unico risultato che conta a questo punto della stagione. E’ ben evidente che domani sera ci attenderà un match bollente a cui serve arrivare ben preparati: andiamo allora ad esaminare da vicino le mosse di De Zerbi come di Pioli per le probabili formazioni di Sassuolo Milan.

Segnaliamo subito a tutti gli appassionati che domani la sfida tra Sassuolo e Milan sarà visibile in esclusiva su Sky Sport: appuntamento dunque con la diretta tv alle ore 21.45 ai canali Sky Sport Serie A (201) e Sky Sport 252. Garantita per gli abbonati anche la diretta streaming video della sfida, tramite il ben noto servizio Sky Go.

Per le probabili formazioni di Sassuolo Milan, domani era chiaramente De Zerbi non rinuncerà al classico 4-2-3-1, dove pure come abbiamo detto ritorneranno alcuni titolari fissi, ben freschi e riposati dopo il turno di stop. Ecco che allora al Mapei Stadium domani non mancherà di certo Domenico Berardi in attacco, in coppia sull’esterno con Boga: sarà Djuricic a collocarsi dal primo minuto sulla trequarti, mentre Francesco Caputo sarà fisso in prima punta. Nella mediana invece, composta a due rivedremo dal primo minuto capitan Magnanelli: pronto al suo fianco Locatelli, ex del match, anche se va detto che non mancano le alternative dalla panchina anche in questo turno. Sono infine ballottaggi aperti in difesa: pure domani De Zerbi dovrebbe ancora puntare dal primo minuto su Peluso e Chiriches al centro del reparto, con Kyriakopolous e Muldur ancora favoriti in corsia.

Sarà uno speculare 4-2-3-1 il modulo di riferimento di Stefano Pioli per le probabili formazioni di Sassuolo Milan e pure il tecnico rossonero pare abbastanza sicuro nel distribuire le maglie da titolari alla vigilia del big match. Ecco infatti che in difesa rimangono ancora una volta imprescindibili nel reparto a 4 al centro Romagnoli e Kjaer: a sinistra non potrà mancare Theo Hernandez, mentre a destra domani dovrebbe essere Conti a vincere il ballottaggio sempre aperto con Calabria. Pure in mediana non vi abbiamo alcuna esitazione: i titolari domani sera dovranno essere Franck Kessie e Ismael Bennacer, benché sia possibile vedere in campo, almeno per la ripresa Biglia, a dare fiato a uno dei due. Qualche dubbio in più però si accende nel reparto offensivo del Milan, dove però Ibrahimovic sarà fisso in prima punta. Ecco che a sinistra potrebbe accendersi il ballottaggio tra Ante Rebic e Calhanoglu per la maglia da titolare, specie se sulla trequarti vi troverà posto dal primo minuto Bonaventura, come è occorso nella sfida col Parma: a destra è invece lotta tra Leao e Saelemakers per la maglia da titolare. Le soluzioni comunque non mancano e solo gli ultimi allenamenti daranno la giusta risposta a Pioli.

SASSUOLO (4-2-3-1): 47 Consigli; 77 Kyriakopoulos, 13 Peluso, 21 Chiriches, 17 Muldur; 4 Magnanelli, 73 Locatelli; 7 Boga, 10 Djuricic, 25 Berardi; 9 Caputo All. De Zerbi

MILAN (4-2-3-1): 99 G Donnarumma; 19 T Hernandez, 13 Romagnoli, 24 Kjaer, 12 Conti; 79 Kessie, 4 Bennacer; 18 A Rebic, 10 Calhanoglu, 17 Leao; 21 Ibrahimovic All. Pioli



