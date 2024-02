Probabili formazioni Sassuolo Napoli/ Quote: rebus difesa per Bigica (Serie A, 28 febbraio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO NAPOLI: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Leggiamo le probabili formazioni di Sassuolo Napoli presentare la partita “della paura” che nel tardo pomeriggio di oggi al Mapei Stadium di Reggio Emilia sarà un delicatissimo recupero della ventunesima giornata di Serie A, match che fu rinviato a causa della Supercoppa Italiana. Di fatto è la sfida tra le due grandi deluse della stagione (fatte le debite proporzioni), a cominciare dal Sassuolo che sognava di essere la mina vagante, specie contro le vittorie in quattro giorni contro Juventus e Inter a settembre, ma poi ha cominciato a precipitare e con l’ultima sconfitta casalinga contro l’Empoli è ormai definitivamente impelagato in zona retrocessione e ha esonerato l’allenatore Alessio Dionisi, affidandosi ad Emiliano Bigica, promosso dalla Primavera.

Appena una settimana in più per l’esperienza di Francesco Calzona sulla tormentata panchina del Napoli, che è passato da Rudi Garcia a Walter Mazzarri fino al c.t. della Slovacchia, nell’anno che dallo scudetto sta passando al rischio di non portare nemmeno la qualificazione per le Coppe europee per la prossima stagione. Calzona ha raccolto finora due pareggi: buono quello in Champions League contro il Barcellona, decisamente più beffardo quello di Cagliari, che ha ulteriormente complicato la situazione in campionato. La partita in terra emiliana sarà delicatissima per tutti, allora è utile adesso analizzare tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Sassuolo Napoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Sassuolo Napoli in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede favoriti per la vittoria gli ospiti partenopei, tanto che il segno 1 è quotato a 1,83, mentre poi si sale a quota 3,85 per il segno X in caso di pareggio, oppure fino a 4,00 volte la posta in palio sul segno 1 qualora fosse il Sassuolo a vincere oggi.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO NAPOLI

LE MOSSE DI BIGICA

Emiliano Bigica, per le probabili formazioni di Sassuolo Napoli, dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1, ma con diversi nodi da sciogliere relativi ai nomi degli undici possibili titolari. In porta sicuramente Consigli; come terzino destro se la giocano Pedersen e Toljan, mentre come centrali sono addirittura in quattro a contendersi due posti, cioè Kumbulla, Erlic, Tressoldi e Ferrari, di conseguenza l’unico che sembra già certo del posto è Doig a sinistra; in mediana Boloca è squalificato, quindi dovremmo vedere Lipani al fianco di Matheus Henrique; sulla trequarti, anche considerati i problemi fisici di Berardi, ci aspettiamo a destra Bajrami, con Thorstvedt in posizione centrale e Laurienté a sinistra, alle spalle del centravanti Pinamonti.

LE SCELTE DI CALZONA

Anche Francesco Calzona ha qualche dubbio sul fronte ospite delle probabili formazioni di Sassuolo Napoli. Il modulo di riferimento è il 4-3-3: in porta ci sarà Meret per i partenopei, che accolgono il rientro come terzino destro di capitan Di Lorenzo dopo la squalifica; i difensori centrali dovrebbero essere Rrahmani e Juan Jesus, anche se quest’ultimo è ancora in bilico, mentre Mario Rui è in vantaggio su Olivera a sinistra; nel terzetto di centrocampo ecco i tricolori Zambo Anguissa e Lobotka, con l’ex di turno Traoré favorito su Zielinski e Cajuste per completare il reparto; a proposito di ex, attenzione al ballottaggio tra Raspadori e Politano per giocare come ala destra del tridente che per il resto dovrebbe prevedere Osimhen come centravanti e Kvaratskhelia ala sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO NAPOLI: IL TABELLINO

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Kumbulla, Erlic, Doig; Lipani, M. Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Bigica.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.











