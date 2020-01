Probabili formazioni Sassuolo Roma/ Diretta tv: Kolarov e Florenzi fuori? (Serie A)

Le probabili formazioni di Sassuolo Roma ci introducono alla partita che si gioca sabato 1 febbraio, con calcio d’inizio alle ore 20:45, per la 22^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. I giallorossi sono reduci dal pareggio strappato nel derby: forse non il risultato che avrebbero voluto ma tutto sommato un punto positivo, perchè la Lazio era in striscia di vittorie da tempo e la squadra di Paulo Fonseca è riuscita a frenarla giocando anche meglio. Adesso però la Roma dovrà essere in grado di mantenere la sua intensità nella trasferta del Mapei Stadium di Reggio Emilia, contro un Sassuolo che arriva dal pareggio a reti bianche di Genova: i neroverdi hanno resistito in inferiorità numerica per un tempo e mezzo e va dato loro credito di essersi presi un punto importante per la corsa alla salvezza. Ora, mentre aspettiamo che arrivi domani sera, possiamo valutare quali siano le scelte dei due allenatori per questa interessante partita di Serie A, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni di Sassuolo Roma.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sassuolo Roma sarà trasmessa in diretta tv sul canale DAZN1, che fa parte della televisione satellitare (numero 209 del decoder) e sarà visibile anche agli abbonati Sky, secondo un accordo attivo da questa stagione. In alternativa ovviamente resta valida l’opzione della diretta streaming video, vale a dire attivando l’applicazione DAZN su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA

I DUBBI DI DE ZERBI

Problemi per Roberto De Zerbi in Sassuolo Roma: il tecnico neroverde ha una difesa decimata da squalifiche (Peluso) e infortuni (Gian Marco Ferrari e Chiriches) e dunque dovrà puntare su Romagna e Marlon, ma quest’ultimo non è al top e dunque in zona centrale potrebbe scalare Kyriakopoulos, inserendo Rogério a sinistra. Sulla destra giocherà Toljan, con Consigli che naturalmente sarà il portiere; a centrocampo la cerniera di protezione vede partire favoriti Locatelli e Obiang rispetto a Magnanelli, nel reparto avanzato le scelte di De Zerbi potrebbero cambiare riguardo la posizione di trequartista centrale con Hamed Traoré che insidia la maglia di Djuricic, invariati invece gli esterni che ancora una volta saranno Domenico Berardi e Boga, entrato nel mirino di calciomercato del Napoli. Davanti a tutti Caputo, che cerca anche in questa stagione di chiudere in doppia cifra di gol in campionato.

LE SCELTE DI FONSECA

Sassuolo Roma potrebbe essere la seconda partita consecutiva senza Kolarov: Fonseca infatti medita di rilanciare Spinazzola a sinistra con Santon che dall’altra parte potrebbe ancora giocare al posto di Florenzi, restano comunque delle scelte da valutare mentre sicuramente saranno Gianluca Mancini e Smalling a proteggere l’operato di Pau Lopez, che si deve riscattare dopo l’errore nel derby. In mezzo la coppia Veretout-Cristante, chiamata agli straordinari visto il grave infortunio occorso ad Amadou Diawara; sulla trequarti Cengiz Under è ancora il candidato per giocare a destra, in mezzo ci sarà il grande ex Lorenzo Pellegrini mentre a sinistra Perotti potrebbe tornare titolare, così da mandare in panchina un Justin Kluivert reduce da un’ottima partita contro la Lazio. L’attaccante chiaramente sarà Dzeko, che sta finalmente vivendo un buon momento di forma e non ha rivali nel suo ruolo: anche al bosniaco manca poco per centrare i 10 gol in questa Serie A.

IL TABELLINO

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Locatell, Obiang; D. Berardi, H. Traoré, Boga; Caputo

A disposizione: Pegolo, Turati, Muldur, Rogério, Magnanelli, Bourabia, Defrel, Djuricic, Raspadori

Allenatore: Roberto De Zerbi

Squalificati: Peluso

Indisponibili: G. Ferrari, Chiriches, Duncan

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, G. Mancini, Spinazzola; Veretout, Cristante; Cengiz Under, Lo. Pellegrini, Perotti; Dzeko

A disposizione: Mirante, Fuzato, Florenzi, Cetin, F. Fazio, Juan Jesus, Bruno Peres, Kolarov, Mkhitaryan, Pastore, J. Kluivert, Kalinic

Squalificati: –

Indisponibili: Zappacosta, A. Diawara, Zaniolo



