Probabili formazioni Sassuolo Roma/ Quote, dubbio Kolarov-Spinazzola (Serie A)

Sassuolo Roma si gioca alle ore 20.45: le due formazioni scenderanno in campo al Mapei Stadium per l’anticipo della ventiduesima giornata di Serie A e c’è attesa circa le scelte di formazione da parte di Roberto De Zerbi e Paulo Fonseca. Il Sassuolo arriva da un buon pareggio sul campo della Sampdoria ma deve ancora pedalare verso la salvezza, mentre la Roma meritava forse di più nel derby pareggiato, ma adesso deve voltare pagina nella lotta per il quarto posto. Andiamo allora adesso a scoprire senza indugio quali potrebbero essere le ultime notizie circa le probabili formazioni di Sassuolo Roma.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Sassuolo Roma in base alle quote Snai. Partono favoriti gli ospiti, infatti il segno 2 è proposto a 1,83, mentre poi si sale a quota 3,90 in caso di pareggio (segno X) e fino a 4,00 volte la posta in palio in caso di segno 1 per chi avrà creduto nella vittoria del Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA

LE SCELTE DI DE ZERBI

Nelle probabili formazioni di Sassuolo Roma, per Roberto De Zerbi dobbiamo tenere presente la squalifica di Peluso che si aggiunge ad alcuni infortuni che condizionano soprattutto la difesa. Nel modulo 4-2-3-1 degli emiliani dovremmo dunque vedere davanti a Consigli la linea difensiva a quattro composta da Toljan, Romagna, Kyriakopoulos e Rogerio oppure Ferrari, che sono in ballottaggio; la copia in mediana dovrebbe invece essere composta da Obiang e Locatelli, anche se resta in corsa ore Magnanelli per una maglia da titolare. Infine, nel reparto offensivo, ecco Berardi, Boga e uno fra Djuricic e Traore sulla trequarti, in appoggio alla prima punta neroverde che sarà ancora una volta Caputo.

LE MOSSE DI FONSECA

Sul fronte giallorosso, le probabili formazioni di Sassuolo Roma devono fare i conti con un’infermeria sempre piuttosto affollata. Il modulo di riferimento è il 4-2-3-1 anche per Paulo Fonseca. In difesa ecco Pau Lopez in cerca di riscatto dopo il derby, Santon che è al momento sembra essere il titolare a destra, Mancini e Smalling centrali mentre a sinistra sono in ballottaggio Kolarov e Spinazzola, il quale comunque potrebbe anche giocare sull’altra corsia. In mediana avremo la coppia formata da Cristante e Veretout, sulla trequarti poi Under a destra, Pellegrini in posizione centrale e uno fra Kluivert (favorito) e Perotti a sinistra agiranno a supporto del centravanti, che ovviamente sarà Dzeko.

IL TABELLINO

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Kyriakopoulos, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi.

A disposizione: Pegolo, Turati, Muldur, Ferrari, Piccinini, Magnanelli, Traore, Bourabia, Defrel, Raspadori.

Squalificati: Peluso.

Indisponibili: Tripaldelli, Marlon, Chiriches.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca.

A disposizione: Fuzato, Mirante, Ibanez, Cetin, Spinazzola, Fazio, Villar, B. Peres, C. Perez, Pastore, Perotti, Kalinic.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Zaniolo, Zappacosta, Mkhitaryan, Diawara.



