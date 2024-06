Formazioni Scozia Ungheria/ Quote, Rossi medita qualche cambio (Europei 2024, 23 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI SCOZIA UNGHERIA: PARTITA DELICATISSIMA!

Le probabili formazioni di Scozia Ungheria ci avvicinano alla partita della MHP Arena di Stoccarda: si gioca alle ore 21:00 di domenica 23 giugno, in contemporanea con l’altro match del girone A agli Europei 2024 perché si tratta dell’ultima giornata, e dunque scopriremo se una di queste due nazionali riuscirà a qualificarsi agli ottavi. Tecnicamente la Scozia potrebbe anche prendersi il secondo posto ma le servirebbe un’impresa, più facile entrare nel tabellone da terza e con una vittoria stasera potremmo dire che sarà fatta, anche se magari servirà un successo largo.

Video/ Georgia Repubblica Ceca (1-1) gol e highlights: Schick risponde a Mikautadze! (EURO 2024, 22 giugno)

Rischia maggiormente l’Ungheria, che intanto ha un solo risultato a disposizione; la nazionale magiara infatti ha sempre perso e senza vittoria stasera resterebbe ultima, ma battendo i rossocrociati potrebbe comunque essere eliminata perché con 3 punti e un attuale -4 di differenza reti lo scenario è tutt’altro che roseo. Aspettiamo allora che per questa partita di Stoccarda si scenda in campo, ma a tale proposito possiamo fare una rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due Commissari Tecnici, leggendo insieme le probabili formazioni di Scozia Ungheria.

Formazioni Svizzera Germania/ Quote: turnover e chance per Undav (Europei 2024, 23 giugno)

QUOTE E PRONOSTICO SCOZIA UNGHERIA

La nazionale magiara è quella considerata favorita secondo le quote che sono pervenute all’agenzia Snai, nell’analisi delle probabili formazioni di Scozia Ungheria. La differenza è comunque minima: il segno 2 per la vittoria della nazionale ungherese vi farebbe infatti guadagnare una somma corrispondente a 2,50 volte quanto investito, siamo ad un valore di 2,60 volte la posta in palio sul segno 1, per l’affermazione della Scozia. Il pareggio, eventualità che viene regolata dal segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che equivale a 3,80 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto per la partita degli Europei 2024.

Pronostici Europei 2024/ Le quote e le previsioni sulle partite del girone A (oggi domenica 23 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI SCOZIA UNGHERIA

LE SCELTE DI CLARKE

Bisogna ricordare, verso Scozia Ungheria, che Steve Clarke sarà ancora senza Porteous che ha ricevuto due giornate di squalifica, e che contro la Svizzera ha perso Tierney per infortunio: difesa dunque da rifare, in compagnia di Hanley e Hendry giocherà allora McKenna con Gunn che viene confermato tra i pali. Per il resto la Scozia dovrebbe essere la stessa che ha giocato martedì: sulle corsie laterali avremo Ralston a destra e Robertson a sinistra, in mezzo al campo invece ecco McGregor e Billy Gilmour che si piazzano a fare da filtro e impostazione, interessante la posizione di McTominay che potrebbe giostrare sia in un 3-4-1-2, dunque tra le linee in qualità di trequartista, che appunto nel settore nevralgico in qualità di mezzala o perno centrale, dunque il modulo diventerebbe un 3-5-2 ma qui va anche rilevato McGinn, da seconda punta a incursore più arretrato lanciando comunque la prima punta Ché Adams.

LE MOSSE DI ROSSI

Dubbi maggiori per Marco Rossi in Scozia Ungheria: il modulo rimane il 3-4-2-1 ma per esempio in difesa potrebbe rimanere fuori Dardai e con lui anche Fiola, che può avanzare la sua posizione andando a giocare sull’esterno destro. Ci sarebbe allora spazio per Lang e Attila Szalai a fare reparto con Orban, con Gulacsi che gioca tra i pali; sulla corsia sinistra si va verso la conferma di Kerkez, mentre il tandem in mezzo dovrebbe essere nuovamente composto da Adam Nagy e Schafer. Per quanto riguarda il reparto avanzato, anche qui Rossi non dovrebbe modificare le sue scelte: spazio allora al talento di Szoboszlai che come sempre sarà affiancato da Roland Sallai, come prima punta però una potenziale alternativa è quella che riguarda Martin Adam, che per la partita contro la Scozia si gioca il posto con Varga e alla fine potrebbe avere la meglio.

PROBABILI FORMAZIONI SCOZIA UNGHERIA: IL TABELLINO

SCOZIA (3-4-1-2): Gunn; Hanley, Hendry, McKenna; Ralston, McGregor, Gilmour, Robertson; McTominay; McGinn, C. Adams. Allenatore: Steve Clarke

UNGHERIA (2-4-2-1): Gulacsi; A. Szalai, Orban, Lang; Fiola, Schafer, A. Nagy, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga. Allenatore: Marco Rossi











© RIPRODUZIONE RISERVATA