Probabili formazioni Senegal Algeria/ Quote, le scelte dei c.t. per la finale

Senegal Algeria si gioca alle ore 21.00 a Il Cairo: le due formazioni daranno vita alla finale della Coppa d’Africa 2019, partita naturalmente attesissima che incoronerà la nuova “regina” del Continente Nero, erede del Camerun che vinse due anni fa l’ultima edizione invernale e a 16 squadre, prima della rivoluzione di quest’anno. Il Senegal ha battuto la Tunisia in semifinale ai tempi supplementari, l’Algeria invece ha avuto la meglio nei minuti di recupero sulla Nigeria, al termine di un’altra partita sul filo dell’equilibrio. Anche per stasera il pronostico dovrebbe essere molto aperto, ma adesso andiamo a vedere quali sono le notizie circa le probabili formazioni di Senegal Algeria, ormai a poche ore dal fischio d’inizio della partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo adesso uno sguardo anche al pronostico per Senegal Algeria. Le quote Snai per la finale di Coppa d’Africa 2019 indicano un grande equilibrio: quota 2,75 per il segno 1 (vittoria Senegal) contro 2,80 in caso di segno 2 per un successo invece dell’Algeria. Infine il pareggio, eventualità naturalmente indicata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare 2,90 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI SENEGAL ALGERIA

LE SCELTE DI CISSE

Le probabili formazioni di Senegal Algeria naturalmente, parlando di una finale di Coppa d’Africa, dovrebbero essere all’insegna delle conferme: per una partita di tale importanza si va sul sicuro, non è certo tempo di esperimenti. Per quanto riguarda il Senegal del c.t. Aliou Cissé, va detto che in difesa la coppia formata da Kouyaté (che ha preso in modo eccellente il posto dell’infortunato Sané) e Koulibaly è ormai una certezza. Il modulo dovrebbe essere il 4-3-3 oppure il 4-2-3-1, ma al di là dell’assetto tattico dieci titolari su undici dovrebbero essere sicuri. L’unico vero ballottaggio è quello tra Keita Balde Diao e Diatta: nel caso in cui dovesse giocare, l’ex Inter si sposterebbe sulla corsia mancina con Mané sulla destra, fermo restando l’ex rossonero Niang come punta centrale al centro dell’attacco del Senegal.

LE MOSSE DI BELMADI

Passando alla formazione dell’Algeria allenata dal commissario tecnico Djamel Belmadi, anche in questo caso non dovrebbero esserci particolari novità. Da segnalare semplicemente il rientro negli undici titolari sulla fascia destra di Atal, che prenderà quindi il posto di Zeffane come terzino destro. Del resto i titolari dovrebbero essere tutti definiti, anche se l’assetto tattico potrebbe essere un 4-1-4-1 oppure un 4-3-3. In ogni caso dovremmo vedere Mahrez, Feghouli, Bennacer e Belaili come giocatori in appoggio al centravanti Bounedjah, ma l’Algeria avrà anche buone alternative a disposizione dalla panchina, perché scalpitano i vari Brahimi, Slimani e soprattutto Ounas e la ricchezza di alternative sarà una risorsa per Belmadi.

IL TABELLINO

SENEGAL (4-3-3): Gomis; Gassama, Kouyaté, Koulibaly, Sabaly; Saivet, N’Diaye, Gueyé; Mané, Niang, Keita. All. Aliou Cissé.

ALGERIA (4-1-4-1): M’Bolhi; Atal, Mandi, Benlamri, Bensebaini; Guedioura; Mahrez, Feghouli, Bennacer, Belaili; Bounedjah. All. Djamel Belmadi.



