Probabili formazioni Serie A/ Dubbi e scelte degli allenatori, 21^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SENDE IN CAMPO?

La Serie A vive la sua ventunesima giornata di campionato, primo turno del mese di febbraio e secondo del girone di ritorno. Arriviamo da giorni in compagnia della Coppa Italia e con la sessione invernale di calciomercato che è appena terminata, ma adesso l’attenzione torna tutta sul massimo campionato e allora saranno molto importanti le mosse degli allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie A in questo turno, nel quale naturalmente spicca il derby Inter Milan di domenica sera, ma non mancheranno anche molte altre sfide intriganti.

Ricordiamo allora che le partite di Serie A ci terranno compagnia ampiamente fin da oggi, perché nelle prossime ore ci saranno in programma tre sfide e poi si proseguirà anche nelle giornate di domenica, lunedì e addirittura martedì in questo turno anomalo in quanto a calendario, ma ormai ci stiamo facendo l’abitudine a partite sempre più sparpagliate anche su quattro giorni. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 4 febbraio 2023, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa 21^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ATALANTA

La partita con cui apriamo la nostra panoramica sulle probabili formazioni di Serie A è Sassuolo Atalanta che potremo seguire in prima serata, perché ci sembra succulenta la sfida tra un Sassuolo che ha appena segnato cinque gol al Milan e un’Atalanta che punta senza mezzi termini alla qualificazione per la prossima Champions League. Alessio Dionisi naturalmente schiererà il suo Sassuolo secondo il modulo 3-5-2, con Toljan, Erlic, Ferrari e Rogerio da destra a sinistra nella difesa a quattro davanti a Consigli; il terzetto di centrocampo dovrebbe invece essere formato da Frattesi, Maxime Lopez (oppure Obiang) e Thorstvedt; infine, in attacco ci aspettiamo Defrel (favorito su Alvarez) come centravanti in mezzo alle due ali, Berardi a destra e Laurentiè a sinistra.

Per quanto riguarda l’Atalanta, il modulo di riferimento per mister Gian Piero Gasperini in questo momento è il 3-4-1-2, nel quale Musso è il portiere titolare protetto dalla retroguardia a tre formata da Toloi, Scalvini e uno tra Demiral (favorito) e Djimsiti; a centrocampo invece non dovrebbero esserci dubbi su Hateboer come esterno destro e sulla coppia mediana con De Roon e Koopmeiners, mentre a sinistra potrebbe esserci un ballottaggio tra il favorito Maehle e Ruggeri. Infine, il grande ex Boga potrebbe essere favorito su Pasalic nel ballottaggio per la maglia da trequartista alle spalle della coppia di attaccanti nerazzurri formata da Lookman e Hojlund.











