PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI GIOCA NELLA 3^ GIORNATA?

Il grande appuntamento con le probabili formazioni Serie A fa tappa alla terza giornata: un turno già iniziato ieri e che si svilupperà poi tra sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, stavolta nessun posticipo del lunedì visto che arrivano gli impegni delle nazionali. Cosa dire per le probabili formazioni Serie A? Dobbiamo stabilire alcune potenziali scelte da parte degli allenatori, ricordando che finalmente oggi termina anche il calciomercato e dunque si potrà parlare delle rose senza ulteriori sorprese, al netto ovviamente dei calciatori svincolati che, come noto, hanno ancora del tempo per accasarsi in qualche società.

Ad ogni modo, al momento con le probabili formazioni Serie A abbiamo visto tante conferme ma anche parecchie sorprese: dalla Juventus dei giovani a qualche alchimia da parte di un Milan che ancora non decolla, passando per le certezze dell’Inter campione d’Italia e tutti i volti nuovi che sono arrivati a impreziosire il nostro campionato, o che semplicemente hanno cambiato maglia. Anche per questo è molto intrigante andare a fare la nostra consueta analisi con le probabili formazioni Serie A, iniziamo dunque dalle partite di sabato 31 agosto per scoprire qualcosa in più circa gli schieramenti per la terza giornata del massimo campionato.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LECCE CAGLIARI

Un tema interessante nelle probabili formazioni Serie A è certamente legato a Lecce Cagliari: importante sfida per la salvezza – almeno sulla carta – nella quale sotto esame sono i salentini, che in due partite non hanno ancora segnato incassando sei gol. Anche per questo Luca Gotti dovrebbe cambiare: va in soffitta il 4-4-2 e si può vedere un 4-2-3-1 nel quale ad alzare la loro posizione sono gli esterni Tete e Dorgu, che giocheranno più avanti sul campo accompagnando l’azione del trequartista Rafia, mentre come sempre sarà al montenegrino Krstovic, comunque autore di un buon campionato l’anno scorso, che verranno chiesti i gol per mantenere il Lecce in Serie A.

Davide Nicola, secondo le probabili formazioni Serie A, risponde con il 3-5-2: l’esperienza di Yerry Mina in difesa, tatticamente interessante vedere un esterno sinistro come Azzi spostato a destra per fare spazio ad Augello, davanti il tandem Luvumbo-Piccoli: il primo non ha mai segnato tantissimo e il secondo nemmeno, in più Piccoli ha girato davvero tante squadre senza mai trovare la sua giusta dimensione e quindi il Cagliari sembra avere, allo stesso modo del Lecce, un problema offensivo. Nelle prime due giornate è arrivato un solo gol, firmato proprio da Piccoli: vedremo oggi cosa succederà nella delicata partita del Via del Mare…