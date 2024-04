Probabili formazioni Serie A/ Le mosse degli allenatori in vista della 32^ giornata (13-14 aprile 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: IL PUNTO SULLA 32^ GIORNATA

Con le probabili formazioni di Serie A siamo arrivati alla 32^ giornata: un turno che ovviamente ci avvicina sempre più alla conclusione del campionato, e che ci presenta tante sfide interessanti: l’Inter contro il Cagliari dell’ex Claudio Ranieri per avvicinare ancor più lo scudetto, il derby della Mole con una Juventus che vuole blindare la Champions League, il Bologna contro il Monza per concretizzare il grande sogno, e tanto altro ancora con alcune squadre che sono state impegnate nelle coppe europee e dunque devono anche fare i conti con le energie spese.

Nelle probabili formazioni di Serie A proveremo ovviamente a ipotizzare quali potrebbero essere le scelte di campo in alcune delle gare più interessanti di questa 32^ giornata; come sempre il turno del massimo campionato di calcio si svilupperà su più giorni, abbiamo già avuto un anticipo allo stadio Olimpico ma adesso cominciamo la nostra valutazione con la prima partita di sabato 13 aprile, peraltro delicatissima perché il Lecce sfida un Empoli che è tornato a vincere e vuole chiudere i conti con una corsa alla salvezza che giornata dopo giornata si sta facendo sempre più entusiasmante.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LA SFIDA SALVEZZA

Andiamo dunque a studiare le scelte per Lecce Empoli, con le probabili formazioni di Serie A. Luca Gotti deve fare i conti con la squalifica di Krstovic e cambia modulo: dovrebbe infatti passare al 4-4-2, più ermetico e volendo sfruttare la spinta sulle corsie laterali. A sinistra quindi saranno contemporaneamente in campo Gallo e Dorgu, che di solito fanno staffetta; a destra la catena sarà formata da Gendrey e Almqvist che avendo più spazio davanti a sé potrebbe esaltarsi, a protezione di Wladimiro Falcone la solita coppia formata da Baschirotto e Pongracic mentre in mezzo dovremmo avere la regia di Ramadani con Blin al suo fianco. Davanti, occhio al veterano Nicola Sansone ma la scelta di Gotti potrebbe ricadere su Piccoli, già determinante in questa stagione, e Banda.

Davide Nicola perde il solo Ebuehi: l’allenatore dell’Empoli va per la conferma del 3-5-2, Ismajli ancora in dubbio e quindi pronto nuovamente Bereszkysnki a fare reparto con Walukiewicz e Luperto, ovviamente con Caprile tra i pali e Gyasi che sarà l’esterno tattico schierato sulla fascia destra. Sull’altro versante del campo invece ecco pronto Giuseppe Pezzella; le due mezzali della squadra toscana dovrebbero essere Zurkowski e Maleh, mentre Razvan Marin si occuperà della cabina di regia. Niang, che ha fatto esplodere l’Empoli contro il Torino, resta ovviamente la prima punta di riferimento: il francese è in vantaggio sui veterani Destro e Caputo, Cambiaghi lo è invece su Cancellieri per completare questo reparto offensivo.











