Probabili formazioni Serie A/ Le mosse degli allenatori per le partite della 33^ giornata (20-21 aprile 2024)

Tra il ritorno dei quarti delle tre Coppe europee e quello delle semifinali di Coppa Italia, nel weekend sono le probabili formazioni di Serie A a riprendere l’attenzione di tifosi e appassionati, anche perché la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024 sarà ricchissima di emozioni fino a lunedì sera, quando ci sarà il derby di Milano che potrebbe anche essere decisivo per lo scudetto, in caso di vittoria della capolista nerazzurra.

In generale, la posta in palio è sempre più alta per tutti i vari obiettivi – basterebbe pensare a quanto sia serrata la lotta per la salvezza – e allora sono sempre più importanti anche le mosse degli allenatori, le loro scelte circa moduli e titolari, naturalmente soprattutto per chi è impegnato ancora su più fronti – qui pensiamo in particolare ad Atalanta e Fiorentina, che giocheranno per tre volte nello spazio di sei giorni su tutti i fronti -, ma naturalmente giunto ormai a circa un mese dalla fine del campionato è molto significativo analizzare le probabili formazioni di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CURIOSIAMO TRA LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

FOCUS EMPOLI NAPOLI

Con le probabili formazioni di Serie A vogliamo parlare in particolare di Empoli Napoli, che sarà la prima delle sole due partite del sabato. Allo stadio Carlo Castellani cercano punti pesanti i toscani di mister Davide Nicola, che arrivano dalla sconfitta a Lecce e dovranno ancora lottare duramente sulla strada verso la salvezza: cinque ko nelle ultime sei giornate preoccupano l’Empoli, ma fatte le debite proporzioni sta peggio il Napoli: il pareggio casalingo contro il Frosinone è stato l’ennesimo rallentamento, gli azzurri non possono permettersene un altro nella corsa verso l’Europa per la prossima stagione, anche se difficilmente sarà la Champions League.

Per l’Empoli ci attendiamo il modulo 3-4-2-1: gli acciacchi di Ismajli dovrebbero portare a una difesa per due terzi polacca, con Bereszynski e Walukiewicz insieme a Luperto, mentre a centrocampo si segnala il possibile ballottaggio tra Bastoni e Maleh. I dubbi sono però forti soprattutto in attacco per Davide Nicola, dove la certezza dovrebbe essere Zurkowski mentre Cambiaghi e Cancellieri si giocano l’altro posto a disposizione sulla trequarti alle spalle del centravanti, che potrebbe essere Niang oppure Cerri. Modulo 4-3-3 invece per Francesco Calzona: sono squalificati Mario Rui e Rrahmani in difesa, dove pesa anche l’infortunio di Olivera, quindi come centrali dovremmo vedere Ostigard e uno tra Juan Jesus e Natan, mentre come terzino sinistro giocherà Mazzocchi. A centrocampo ballottaggio Zielinski-Traorè, mentre è tutto chiaro nel tridente d’attacco con Politano a destra, il centravanti Osimhen e infine Kvaratskhelia a sinistra.

