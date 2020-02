Probabili formazioni Serie A/ Le mosse dei tecnici per le sfide della 24^giornata

Occhi puntati ora sulle mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A: con oggi infatti diamo il via alle sfide per la 24^ giornata del primo campionato italiano siamo dunque ben impazienti di conoscere nel dettaglio tutte le scelte degli allenatori, per i tanti big match previsti. Pure però non per tutti gli allenatori oggi sarà facile fissare un buon 11: oltre a assenze annunciate e squalifiche, non dimentichiamo che alcuni club in settimana sono stati già protagonisti di duri impegni per la Coppa Italia e dunque vi sarà da gestire un possibile necessario turnover. Non perdiamo altro tempo dunque e andiamo a vedere da vicino quali saranno le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Serie A, per le partite della 24^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE SPAL

Nella 24^ giornata di campionato Liverani certo punterà ancora tutto sul classico 4-3-1-2 per l’11 dei pugliesi, e confermerà ancora una volta la coppia Falco-Lapadula (in gol contro il Napoli) per l’attacco. Potrebbe essere invece un tridente offensivo per la Spal del nuovo tecnico Di Biagio, con Strefezza, Petagna e Di Francesco titolari dal primo minuto in avanti.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA GENOA

Per le probabili formazioni di Serie A, il Bologna a non si discosterà dal classico 4-2-3-1 e in attacco vedremo ancora Palacio, dal primo minuto: opportunità per Barrow e Soriano sull’estreno dell’attacco. Pronte per il Genoa di Nicola le due punte Pandev-Pinamonti dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ROMA

A Bergamo Fonseca dovrà fare i conti con l’assenza annunciata di Cristante, squalificato, ma pure coi forfait per infortunio di Zappacosta, Zaniolo. Mirante e Diawara. Nessun problema invece per Gasperini, oggi in campo con la rosa al completo.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE VERONA

Nella 24^ giornata Gotti schiererà i friulani sempre col 3-5-2, dove però in difesa è bollente il ballottaggio tra Becao e De Maio, per un posto in reparto con Troost Ekong e Nuytinck. Reparto a tre in difesa anche per gli scaligeri, con Juric che si affiderà senza dubbi a Rrahmani, Kumbulla e Gunter.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BRESCIA

Dubbio Ramsey per lo schieramento di Sarri per la sfida all’Allianz Stadium: il gallese infatti potrebbe accomodarsi in panchina in favore di Higuain, pronto a muoversi sulla tre quarti che come prima punta. Pochi invece i ballottaggi da risolvere per Lopez, in campo a Torino con il 4-3-1-2.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA FIORENTINA

Per le probabili formazioni di Serie A, Ranieri dovrebbe scommettere ancora sul 4-3-1-2 per i liguri, con Gabbiadini e Quagliarella titolari in attacco. Attacco a due punte anche per i viola, con Iachini che scommetterà dal primo minuto sulla coppa Chiesa-Vlahovic: Cutrone però scalpita per una chance.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO PARMA

Al Mapei Stadium i neroverdi punteranno sul solito 4-2-3-1 dove la mediana sarà in mano alla coppia Locatelli-Obiang: pure però dalla panchina scalpita Magnanelli. Sarà al contrario un reparto a tre per il centrocampo dei ducali, con Hernani, Brugman e Kurtic prime scelte di D’Aversa.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI NAPOLI

Per la 24^ giornata di campionato, Maran dovrà certo fare a meno di Radja Nainggolan, fermato dal giudice sportivo: pronto allora Pereiro per la trequarti, alle spalle di Joao Pedro-Simeone. In casa Napoli è possibile il forfait di Insigne e Meret ma pure di Koulibaly, dopo la panchina osservata in settimana in coppa Italia.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER

Solo titolari per Inzaghi in questa sfida scudetto: occhio però al forfait annunciato di Lulic in corsia della mediana, dopo il suo infortunio alla caviglia. Sarà invece più complicato per Conte segnare l’11 titolare dopo la disfatta di Coppa e non saranno pochi i ballottaggi accessi fino alla vigilia.



