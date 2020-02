Probabili formazioni Serie A/ Le mosse dei tecnici per le sfide della 25^ giornata

Dopo lo spettacolo delle coppe europee, è il primo campionato a tornare sotto ai riflettori ed è arrivato dunque il momento di analizzare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A per le sfide della 25^ giornata. Questo fine settimana infatti ci attendono grandi incontri cui nessuno vuole presentarsi impreparato: pure però va detto che per alcuni tecnici non sarà facile fissare un buon 11, tra squalificati e assenti per infortunio. Andiamo allora a vedere match per match quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA UDINESE

Per la 25^ giornata Mihajlovic punterà sul 4-2-3-1 dove non mancheranno Orsolini e Barrow in attacco a sostegno della prima punta Palacio. Sarà un attacco a due punte per i friulani, con Okaka e Lasagna.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL JUVENTUS

Di Biagio dovrebbe scommettere sul rivoluzionario 4-4-2 per la Spal pieno di titolari per affrontare un’ostica Juventus. Sarri invece dovrà fare i conti prima di assegnare le maglie: con a breve l’impegno in Champions league, il tecnico dovrà optare per un poco di turnover.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN

Per le probabili formazioni di Serie A, Pioli avrà problemi a completare il proprio 11 date le tante defezioni in difesa: al Franchi potrebbe dunque esordire dal primo minuto Gabbia. Sarà un reparto a 3 per i viola: qui non mancheranno i soliti Milenkovic, Pezzella e Cacares.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA LAZIO

Per la 25^ giornata di campionato, Nicola dovrà fare a meno dello squalificato Sturaro, ma pure degli infortunati Ghiglione, Romero, Lerager e Radovanovic. Assenze di peso anche per la Lazio, con Inzaghi che dovrà rinunciare a Luiz Felipe, fermato dal giudice sportivo: pure non sarà disponibile Lulic.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SASSUOLO

Possibile turnover in casa della Dea dopo l’impegno in Champions league: attenzione poi pure alle condizioni di Dijmsiti, non al top della condizione. Solo titolari per De Zerbi, che però dovrà fare i conti con un’infermeria ancora ben piena.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO PARMA

Longo punta a ritrovare Verdi dal primo minuto in questo match: nel 3-4-2-1 ci sarà dunque spazio in avanti per l’attaccante di Broni con Berenguer e Belotti. Pronto il tridente dei ducali, con Caprari, Cornelius e Gervinho che saranno confermati per la trasferta piemontese.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA CAGLIARI

Juric punterà oggi sul classico 3-4-2-1 nella 25^ giornata di campionato, ma nella mediana mancherà lo squalificato Veloso: pronto Pessina con Lazovic, Amrabat e Faraoni. Reparto a tre a centrocampo per i sardi, con di nuovo Rog, Cigarini e Ionita.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LECCE

Dopo la sfida in Europa league, è possibile un piccolo turnover in casa dei capitolini, anche se le tante assenze annunciate porteranno Fonseca a mosse obbligate. Solo titolari per Liverani che non può sprecare questa decisiva occasione.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SAMPDORIA

A San Siro dovremmo rivedere dal primo minuto Lukaku, titolare nel 3-5-2 di Conte, in compagnia di uno tra Alexis Sanchez e Lautaro Martinez. Certezze in attacco anche per Ranieri: la Sampdoria si affiderà a Gabbiadini e Quagliarella.



