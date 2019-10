Probabili formazioni Serie A/ Le mosse e le scelte dei tecnici (8^ giornata)

In questo fine settimana il primo campionato italiano torna protagonista ed è dunque arrivato il momento di prendere in esame anche le mosse e le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A. Di fatto non sono pochi i dubbi che affollano gli spogliatoi del primo campionato nazionale: durante la sosta per le nazionali alcuni acciaccati hanno ritrovato la forma, ma altri sono incorsi in brutti infortuni e non saranno dunque a disposizione, come ad esempio il nerazzurro Alexis Sanchez. Andiamo allora ad analizzare da vicino le possibili scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ATALANTA

Per il primo anticipo del campionato Inzaghi sarà in campo con il consueto 3-5-2, dove però non ci sarà Lucas Leiva fermato dal giudice sportivo: toccherà allora a Parolo completare il reparto. Assenze di peso anche per la Dea che ha perso Zapata in nazionale: toccherà a Muriel colmare il vuoto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI VERONA

Per le probabili formazioni di Serie A Ancelotti deve fare attenzione diverse assenze, dal lungo degente Hysaj a Mertens e Lozano che si sono fermati durante la sosta: non avrà grandi problemi al contrario Juric per l’Hellas, che anzi ritrova Di Carmine per l’attacco.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BOLOGNA

Per l’ottava giornata di Serie A grandi ritorni nella difesa della Juventus: Danilo e De Sciglio infatti paiono ormai recuperati: Cuadrado però rima e sempre a disposizione per la corsia esterna. Ballottaggi in difesa anche per il Bologna, con Bani e Dijks che rischiano il posto in favore di Denswill e Kreijci.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER

Per contrastare il forte reparto arretrato di Conte, De Zerbi al Mapei stadium si affiderà al trittico di titolari in attacco con Berardi, Caputo e Defrel, pur con Boga a disposizione. Risponderà la classica difesa a tre dell’Inter, con Bastoni, De Vrij e Skiniar, visto che D’Ambrosio si è fermato con la maglia azzurra.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI SPAL

Nell’ottavo turno i sardi di Maran saranno in campo con il consueto 4-3-1-2 che vedrà in attacco il duo Simeone-Joao Pedro, supporrai da uno tra Castro e Birsa sulla trequarti, Di contro Semplici schiererà i suoi con il solito 3-5-2, con Floccari e Petagna naturalmente titolari in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ROMA

C’è impazienti per vedere quali saranno le prime mosse di Ranieri come allenatore della Samp: non è da escludere un 4-4-2 di partenza per i liguri con Gabbiadini e Quagliarella in avanti. Fonseca invece non si discosterà dal 4-2-3-1 dove però potrebbe mancare Edin Dzeko in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE TORINO

Nel 3-5-2 di Igor Tudor per la partita casalinga di campionato, ecco che sarà la coppia Okaka-Nestorovski a guidare l’attacco anche se dalla panchina scalpita Pussetto e Lasagna. Il Toro invece per le probabili formazioni di Serie A si baserà sul 3-5-2 con Belotti e Verdi di nuovo confermati in attacco dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA GENOA

Per la sfida al Tardini il Parma punterà ancora sul 4-3-3, che in mediana vedrà dal primo minuto Kucka, Hernani e Barillà. Sarà invece modulo a 5 al centro del reparto per il Genoa di Andreazzoli, con il trittico Schone-Radovanovic-Lerager al centro e Ghighlione e Pajac adibiti sulle corsie più esterne.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LECCE

Per la prima di Pioli, il tecnico del Milan dovrà fare a meno di Calabria e Castillejo, fermati dal giudice sportivo: le alternative in panca per completare il 4-3-3 per non mancano. Per il Lecce sarà invece via libera al 4-3-1-2 come modulo con in attacco Falco e Babacar, supportati da Mancosu.



