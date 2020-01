Probabili formazioni Serie A/ Le mosse e le scelte dei tecnici per la 21^ giornata

Alla vigilia di un nuovo turno per il primo campionato italiano, certo siamo ben curiosi di scoprire le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A: su chi si punterà per vincere i big match messi in programma nella 21^ giornata? Certo i protagonisti del campionato sono ben noti, ma oggi, complici anche gli impegni in Coppa Italia vissuti in settimana, non sarà facile per tutti gli allenatori fissare un 11 ben organizzato e alcuni dovranno pure fare i conti con giocatori squalificati o infortunati. Andiamo allora a controllare per bene, match per match, quali potrebbero essere le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Serie A, in vista dei match della 21^ giornata di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL BOLOGNA

Per la 21^ giornata di Serie A Semplici ovviamente non rinuncerà al classico 3-5-2, dove pure dovremmo rivedere dal primo minuto Tomovic, in compagnia di Igor e Vicari: sarà in confronto un modulo a 4 per i rossoblu, con titolari Tomyasi, Paz, Danilo e Mbaye.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA GENOA

Per le probabili formazioni di Serie A, i viola oggi saranno in campo col 3-5-2, dove di certo mancherà Dalbert, fermato dal giudice sportivo. Si contano squalificati anche tra i grifoni, con Cassata fermo in tribuna: si rivede però Criscito.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ATALANTA

Nella 21^ giornata di Serie A Mazzarri dovrà certo rinunciare a Aina e Rincon, come pure a Simone Zaza, questo vittima di un affaticamento muscolare. Sarà invece a disposizione di Gasperini Hateboer, dopo il turno di stop osservato contro la Spal.

PROBABILI FORMAZIONI INTER CAGLIARI

Conte ha ben pochi dubbi da risolvere per completare il classico 3-5-2 nerazzurro: rimangono operò da valutare le condizioni dell’acciaccato Brozovic e di sopperire alla mancanza di Candreva, pizzicato dal giudice sportivo. Sono mosse abbastanza certe per Maran, il quale solo dovrà proporre un nuovo nome in difesa, visto l’out di Pisacane.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA UDINESE

Per le probabili formazioni di Serie A, D’Aversa schiererà i ducali col classico 4-3-3, dove in attacco si collocheranno dal primo minuto Kucka, Cornelius e Kulusevski. Risponderà una difesa a 3 dei friulani, con Rodrigo Becao, Troost Ekong e Nuytink posti di fronte a Musso.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA SASSUOLO

Nella 21^ giornata i neroverdi scommetteranno ancora sul 4-2-3-1, dove Berardi e Boga sosterranno Caputo prima punta: di contro ci sarà Quagliarella a guidare il reparto offensivo avversario, in coppia con uno tra Gabbiadini e Caprari.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA LECCE

Domenica Juric dubita di avere a disposizione Kumbulla, ancora acciaccato: ecco che allora in difesa si farà avanti Dawidowicz a fare compagnia a Gunter, mentre Rrahmani (che si è appena promesso al Napoli) completerà il reparto. Per le probabili formazioni di Serie A puntiamo invece su un reparto a 4 nella difesa giallorossa, con Donati, Lucioni, Rossettini e Dell’Orco.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO

Solo titolari per Fonseca e Inzaghi nel big match della 21^ giornata di campionato: ricordiamo per che per la lupa Perotti come Mkhitaryan sono un dubbio, mentre in casa biancoceleste rimangono da valutare le condizioni di Correa.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS

Spazio ancora al 4-3-3 per Gattuso in vista della sfida più attesa del turno di campionato: in avanti non mancheranno poi Callejon, Milik e Insigne nonostante l’impegno gravoso in settimana in Coppa Italia. E’ invece dubbio per Sarri tra attacco a due punte o tridente: nella prima ipotesi vedremo Dybala e Cr7 in avanti col sostegno di Ramsey, ma in caso contrario si valuterà l’ingresso di Higuain.



