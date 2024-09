PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE IN UN MOMENTO MOLTO PARTICOLARE!

Le probabili formazioni Serie A ci propongono una situazione molto particolare nella sesta giornata, perché in settimana hanno giocato in linea di massima le squadre medio-piccole, impegnate nel turno dei sedicesimi di finale della Coppa Italia, alle quali naturalmente si aggiungono Lazio e Roma impegnate nella prima giornata della fase principale di Europa League, mentre è stata una rara settimana intera di lavoro a disposizione delle squadre che invece da martedì prossimo torneranno in campo in Champions League, con la parziale eccezione dell’Atalanta che ha visto rinviata a martedì la partita contro il Como.

Insomma, il turnover potrebbe essere una variabile per più formazioni rispetto al solito, anche se dobbiamo dire che per molti le rotazioni più ampie sono state fatte proprio in Coppa Italia, mentre in campionato magari si punta sulle certezze più consolidate. In ogni caso, potrebbe essere un weekend abbastanza vivace sul fronte delle mosse degli allenatori, quindi esaminiamo ora con la massima attenzione le probabili formazioni Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI NELLA 6^ GIORNATA

FOCUS BOLOGNA ATALANTA

Scegliamo Bologna Atalanta come partita che mettiamo per prima al centro dell’attenzione per le probabili formazioni Serie A. Nello scorso turno di campionato il Bologna di Vincenzo Italiano ha colto una preziosa vittoria sul campo del Monza, rilanciandosi dopo un inizio complicato. A caccia della continuità, stasera allo stadio Renato Dall’Ara i rossoblù dovrebbero proporre il modulo 4-3-3 con un dubbio in difesa, dove si giocano il posto Lucumì ed Erlic, mentre in cabina di regia avremo il grande ex Freuler e in attacco è possibile il tridente con Orsolini e Ndoye ai fianchi di Castro.

Momento delicato invece per l’Atalanta, che è infatti reduce da una inattesa sconfitta casalinga contro il Como. Gian Piero Gasperini vuole quindi tornare al successo e per farlo dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1, con però alcuni ballottaggi ancora da risolvere, come ad esempio quello tra Kolasinac e Kossounou in difesa, oppure tra Bellanova e Zappacosta come esterno destro, mentre in attacco dovremmo vedere Lookman e uno fra De Ketelaere e Pasalic sulla trequarti, alle spalle del centravanti Retegui.