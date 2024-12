PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: I TEMI FORTI NELLA 17^ GIORNATA

Con le probabili formazioni Serie A vogliamo studiare le scelte e le mosse degli allenatori nella 17^ giornata, o comunque i temi principali di un turno che ci avvicina sempre più alla boa di metà stagione: siamo infatti alla terzultima di andata, nel frattempo si è completato anche il tabellone di Coppa Italia con la composizione dei quarti di finale ed è terminato il super girone di Conference League, arriviamo in un momento caldo della stagione ed è importante capire in che modo le varie squadre affronteranno i loro impegni, sapendo anche che presto aprirà anche la finestra invernale di calciomercato e tanti protagonisti di questo campionato sono coinvolto.

Aspettando che certe formazioni cambino faccia, perché solitamente succede questo almeno nella metà bassa della classifica, concentriamoci sulle partite di sabato 21 e domenica 22 dicembre: l’appuntamento con le probabili formazioni Serie A prenderà in esame alcune di queste gare e i suoi aspetti sensibili, muovendosi tra squalificati e infortunati e la possibilità di turnover per qualche elemento sul terreno di gioco, dunque senza indugiare oltre prendiamo in esame alcune tematiche e lasciamoci condurre per mano verso la 17^ giornata, dando il giusto risalto alle probabili formazioni Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: TORINO BOLOGNA

Tema certamente stuzzicante nelle probabili formazioni Serie A è quello legato a Torino Bologna, in cui si affrontano due allenatori che adottano diversi moduli: per Paolo Vanoli è un 3-5-2 che presto potrebbe ritrovare anche Schuurs – ci si proverà per gennaio – al momento Maripan comanda la difesa davanti a Vanja Milinkovic-Savic con Walukiewicz e Masina braccetti, a destra corre Pedersen mentre sull’altro versante il dubbio riguarda Borna Sosa e Lazaro. In mezzo al campo doppio ballottaggio: Linetty-Ilic e Gineitis-Vlasic ma confermando la regia di Samuele Ricci, davanti l’assenza di lunga data di Duvan Zapata non è stata assorbita nel migliore dei modi ma Ché Adams, tornato al gol con una magia contro l’Empoli, può essere comunque un bel complemento per un Sanabria che ormai conosce l’ambiente.

Guai per Vincenzo Italiano che, già senza Orsolini e Aebischer, deve fare i conti con i malanni di Juan Miranda e Dan Ndoye: la soluzione per la difesa è Holm (confermando Posch a destra e i centrali Beukema e Lucumì davanti a Skorupski) mentre per la trequarti potremmo vedere Odgaard spostato a sinistra con Lewis Ferguson centrale, a destra giocherebbe Benjamin Dominguez ma un’alternativa è rappresentata anche da Fabbian, che può tornare utile per il centrocampo dove comunque Pobega, che affronta una partita da ex, è favorito per affiancare l’intoccabile Freuler. In attacco ovviamente giocherà Santiago Castro, che sta crescendo: in estate forse si pensava che il titolare sarebbe stato Dallinga, che viene schierato invece in Champions League e sta deludendo le aspettative.