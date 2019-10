Probabili formazioni Serie A/ Mosse e scelte degli allenatori per la 7^ giornata

Dopo le emozioni nelle Coppe Europee, il primo campionato italiano torna di scena ed è quindi arrivato il momento di considerare anche quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A per questa settima giornata. Ci attende poi un fine settimana ben speciale, tenuto conto che settimana prossima la Serie A e la Serie B faranno sosta per le nazionali: gli incontri messi in calendario sono infatti davvero prestigiosi e certo non vediamo l’ora di assistere al big match e derby d’Italia tra l’Inter di Conte e la Juventus di Sarri. Andiamo quindi a controllare come si comporranno le probabili formazioni di serie A per la settima giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL PARMA

Nella settima giornata di Serie A Semplici punterà nuovamente sul 3-5-2, dove vedremo Petagna e Floccari in attacco. Risponderanno i ducali con una difesa a 4 che comprenderà dal primo minuto Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo e Pezzella.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA SAMPDORIA

Nelle probabili formazioni di Serie A per i blucerchiati rivedremo dopo la squalifica Murillo, che quindi sarà titolare in difesa con Colley e Bereszinsy. Sarà pure una difesa a tre per l’Hellas, con Rrhamani, Dawidowicz e Gunter confermati dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA MILAN

Pur in bilico, Andreazzoli per la sfida al Marassi dovrebbe riconfermare in gran parte l’11 che abbiamo visto nel turno precedente di Serie A: saranno dunque Romero, Zapata e Criscito a formare lo schieramento in difesa. Giampaolo invece scommetterà sul reparto a 4, dove vedremo finalmente Duarte, complice l’assenza per squalifica di Musacchio.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA UDINESE

Per le probabili formazioni di Serie A Montella non si discosterà dal 3-5-2 sperimentato nelle ultime occasioni e che vedrà Ribery e Chiesa ancora titolari come due punte. Modulo speculare per l’Udinese, che riabbraccia De Paul dopo la squalifica: l’argentino sarà titolare in attacco assieme a Lasagna.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA LECCE

Dopo il KO in Champions league, urge il riscatto in Campionato: la Dea si affiderà quindi al trittico Gomez-Zapata-Ilicic per l’attacco nella 7^ giornata di campionato. Il Lecce risponderà quindi agli attacchi dei bergamaschi con una difesa a 4 con titolari Rispoli, Rossettini, Lucioni e Calderoni.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA LAZIO

Correa dovrebbe dare di nuovo forfait per problemi muscolari e saranno quindi Immobile e Caicedo, nonostante il doppio impegno, a dover mettere in difficoltà la difesa di Mihajlovic. Il Bologna sarà schierato a 4 di fronte a Skorupski, con Tomiyasu, Danilo, Denswil e Krejci titolari.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CAGLIARI

Sarà complicato per Fonseca disegnare il suo 11 per le probabili formazioni di Serie A, data l’infermeria piena. Minor problemi per Maran che invece dovrebbe ritrovare dal primo minuto anche l’ex del match Radja Nianggolan.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO NAPOLI

Mazzarri in questo turno va per la riconferma del duo Belotti-Verdi nel 3-5-2, ma si valuta un eventuale passaggio al tridente offensivo al bisogno contro i campani. Ancelotti invece non si discosterà dal classico 4-4-2, dove però Lozano, Mertens e Milik si contendono la maglia in avanti.

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS

Solo titolari per il derby d’Italia: Sarri in tale occasione ritroverò però Alex Sandro in difesa, ma dovrà utilizzare ancora Cuadrado come terzino, a completamento del reparto con De Ligt e Bonucci. Davanti ad Handanvoic, Conte chiederà un doppio sforzo ai soliti Godin, De Vrin e Skriniar, pur dopo la Champions league.



