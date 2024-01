PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ C’è una raffica di squalificati! (22^ giornata, 27-28 gennaio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: GLI SQUALIFICATI

Parlando delle probabili formazioni di Serie A dobbiamo dire che ci sono ben 12 calciatori squalificati: un numero alto, ma chiaramente più si procede in campionato e più aumentano i giocatori che entrano in diffida e di conseguenza sono a rischio squalifica. Ci sono assenze importanti sancite dal Giudice Sportivo: Inter e Napoli per esempio perdono un totale di cinque giocatori perché ai nerazzurri mancheranno Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu (che ha segnato 9 gol in questo campionato) mentre i partenopei dovranno fare a meno di Fred Cajuste, Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Simeone, complicando la situazione in attacco visto che Victor Osimhen è in Coppa d’Africa.

Due squalificati anche per Lazio e Genoa: i biancocelesti perdono due terzi del tridente in Ciro Immobile e Mattia Zaccagni, il Grifone invece sarà senza due centrocampisti come Milan Badelj e Morten Frendrup. Gli altri tre squalificati per la 22^ giornata, nelle probabili formazioni di Serie A, sono Stefan Posch del Bologna, Cristiano Biraghi della Fiorentina e Leandro Paredes della Roma: vedremo come i loro allenatori ovvieranno sul campo a queste assenze non certo secondarie. (agg. di Claudio Franceschini)

CHI GIOCA NELLA 22^ GIORNATA?

Le probabili formazioni di Serie A tornano a farci compagnia con le partite della 22^ giornata: turno inaugurato da Cagliari Torino, e dunque noi ci concentreremo sulle scelte che gli allenatori opereranno nelle partite di sabato 27 e domenica 28 gennaio. Va ricordato che siamo ancora in un periodo di Coppa d’Africa e Coppa d’Asia, dunque con alcuni giocatori che sono impegnati con le rispettive nazionali; in più la sessione invernale di calciomercato non è ancora conclusa, e questo può avere degli effetti anche immediati sugli undici in campo.

Con le probabili formazioni di Serie A noi vogliamo provare a capire in che modo le varie squadre potrebbero giocare in questa 22^ giornata; ci sono alcune partite interessanti, e il fatto che le coppe europee non siano ancora tornate e la Coppa Italia sia già distante, rispetto alle ultime partite giocate per i quarti, lascia intendere che un eventuale turnover non dovrebbe essere troppo massiccio. Sia come sia, iniziamo senza indugiare oltre il nostro viaggio attraverso le probabili formazioni di Serie A, cominciando chiaramente da una delle partite del sabato.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: ATALANTA UDINESE

Iniziamo allora da Atalanta Udinese per analizzare le probabili formazioni di Serie A. Qui i temi interessanti non mancano: intanto Juan Musso è un grande ex di questa partita, ma Gian Piero Gasperini non dovrebbe concedere all’argentino la soddisfazione di affrontare la sua vecchia squadra perché sembra aver definito la scelta per la porta, il titolare è diventato Marco Carnesecchi che dunque dovrebbe essere in campo dal primo minuto contro l’Udinese. L’Atalanta ha poi ritrovato El Bilal Touré, che però ragionevolmente partirebbe dalla panchina; in attacco è testa a testa tra Gianluca Scamacca e Charles De Ketelaere, con Mario Pasalic e Teun Koopmeiners ad accompagnare sulla trequarti.

Nell’Udinese invece c’è il dubbio Roberto Pereyra, che non al meglio della condizione: i friulani però stanno finalmente trovando un Florian Thauvin concreto e anche determinante in zona gol, dunque nel caso di un forfait del Tucumano sarebbe il francese a giocare alle spalle di Lorenzo Lucca, che ha segnato 6 gol in Serie A e vuole provare a raggiungere la doppia cifra. È ancora lunga la lista degli indisponibili in casa Udinese, ricordiamo soprattutto il leader della difesa Jaka Bijol che è fuori da tempo e potrebbe tornare a fine mese o inizio febbraio; a centrocampo occhio alle due mezzali Lazar Samardzic e Sandi Lovric, entrambi possono risultare importanti nella manovra e nella finalizzazione della squadra.

