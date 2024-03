PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Ecco le mosse di Juric e Italiano (27^ giornata, 2-3 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: FOCUS TORINO FIORENTINA

Naturalmente parlando delle probabili formazioni di Serie A vogliamo adesso curiosare in Torino Fiorentina, partita di altissimo livello per animare la prima serata del sabato. Ivan Juric dovrebbe confermare Milinkovic-Savic tra i pali del modulo 3-4-1-2 del suo Torino, protetto dai tre difensori Djidji, Buongiorno (che dovrebbe avere la meglio su Sazonov) e Rodriguez. Nella linea a quattro del centrocampo ecco invece Bellanova a destra e la coppia mediana Ilic-Ricci, mentre a sinistra Lazaro appare favorito su Masina. Infine, il reparto offensivo dei granata dovrebbe vedere Vlasic come trequartista alle spalle dei due attaccanti, cioè Zapata e Sanabria.

Per quanto riguarda invece la risposta della Fiorentina di mister Vincenzo Italiano, il modulo di riferimento sarà il 4-2-3-1 nel quale il portiere Terracciano sarà protetto dai quattro difensori Kayode, Milenkovic, Ranieri e Biraghi da destra a sinistra; Bonaventura potrebbe invece trovare posto sulla mediana (in alternativa c’è Duncan) al fianco di Arthur Melo; infine, sulla trequarti ci saranno Gonzalez a destra, Beltran in posizione centrale e uno tra Sottil e Ikoné a sinistra, a supporto del nuovo centravanti viola Belotti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

La Serie A arriva al primo weekend del mese di marzo e sta vivendo la sua ventisettesima giornata di campionato tra una settimana vivacizzata da un paio di importanti recuperi e la prossima che sarà invece all’insegna delle Coppe europee, per cui il turnover per gli impegni nuovamente ravvicinati può tornare ad essere una variabile per tutti coloro che hanno l’onore e l’onere di essere ancora in corsa in Europa. La Serie A comunque reclama i suoi spazi, anche perché naturalmente pure in campionato la posta in palio si fa sempre più alta con il passare delle settimane: questo è quindi il quadro della situazione di cui tenere conto anche parlando delle mosse degli allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie A in questo turno, che si sta sviluppando dal venerdì e ci farà compagnia fino al lunedì.

Ricordiamo allora che le partite di Serie A sono cominciate già con l’anticipo andato in scena ieri, mentre oggi avremo le ormai classiche tre partite del sabato, infine ci saranno cinque incontri per caratterizzare la domenica di Serie A e l’ultimo posticipo in un lunedì che vedrà scendere in campo la capolista. Di conseguenza, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 2 marzo 2024, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa 27^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI MONZA ROMA

La partita che vogliamo mettere in evidenza nelle probabili formazioni Serie A per il sabato di campionato è Monza Roma, perché in Brianza contro la squadra di Raffaele Palladino reduce da due vittorie consecutive potrebbe essere un test impegnativo per la Roma di Daniele De Rossi. Parlando innanzitutto del Monza, ecco che il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-2-3-1 con Di Gregorio in porta; in difesa ecco Birindelli a destra, uno tra D’Ambrosio e Caldirola con Marì nella coppia centrale e Andrea Carboni a sinistra; nel cuore della mediana ecco la coppia formata da Pessina e Gagliardini; sulla trequarti Maldini e Valentin Carboni sono in ballottaggio come esterno destro per affiancare Colpani e Mota a supporto del centravanti, che dovrebbe essere Djuric più di Colombo.

La Roma invece cercherà a Monza la conferma dopo le ultime vittorie e mister Daniele De Rossi dovrebbe proporre il modulo 4-3-3 con Svilar ormai titolare in porta; davanti a lui, ecco nella difesa a quattro Kristensen terzino destro, Mancini con uno tra Smalling e N’Dicka nella coppia centrale e Angelino a sinistra; ecco poi Cristante e il regista Paredes nel centrocampo a tre che sarà infine completato da uno tra capitan Pellegrini e Bove; in attacco sarebbe logico attendersi il tridente con Dybala, Lukaku ed El Shaarawy, anche se in caso di turnover potrebbe trovare spazio soprattutto Baldanzi.











