Probabili formazioni Serie A/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (38^ giornata, 25-26 maggio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI GIOCA NELLA 38^ GIORNATA?

È tempo di analizzare le probabili formazioni Serie A per l’ultima volta: sabato 25 maggio prosegue il programma della 38^ giornata, dopo di che con le partite di domenica andrà definitivamente agli archivi un torneo che ha incoronato l’Inter campione d’Italia, sancito la qualificazione in Champions League anche di Milan, Juventus, Bologna e Atalanta e portato alla retrocessione di Salernitana e Sassuolo. Nell’ultima giornata di campionato comunque ci sono ancora tanti temi interessanti: soprattutto, bisognerà scoprire quale sarà la terza squadra che tornerà in Serie B in un’entusiasmante corsa a tre con una delicatissima sfida diretta.

Poi anche le eventuali combinazioni per l’Europa, ricordando che Atalanta e Fiorentina devono giocare un recupero particolarmente importante e non solo per loro due; in più, visto che si parla di probabili formazioni Serie A, bisogna aggiungere che in questi giorni parecchi allenatori potrebbero fare turnover, perché molto di loro non hanno più obiettivi da raggiungere e in più alcuni sono anche al passo d’addio con le loro rispettive squadre. Non perdiamo altro tempo adesso, e valutiamo subito certi temi principali legati alle probabili formazioni Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: FROSINONE UDINESE

Quasi inevitabilmente l’analisi delle probabili formazioni Serie A parte da Frosinone Udinese, un vero e proprio spareggio per la salvezza: va detto che a oggi entrambe sarebbero salve ma c’è l’Empoli che se la gioca, dunque imperativo vincere per non dover aspettare notizie dai toscani. Eusebio Di Francesco, sempre senza Turati e Oyono, manda in porta Cerofolini e in difesa si affida all’esperienza di Simone Romagnoli, supportato da Lirola e Okoli come braccetti; a questo punto avanza la sua posizione Zortea che fa il laterale di destra, sull’altro versante del campo ecco Valeri e in mezzo dovremmo avere la regia di Barrenechea con la capacità di inserimento di Brescianini. Alle spalle di Cheddira, che sta vivendo un ottimo momento ed è stato decisivo a Monza, si punta su Harroui e naturalmente Matias Soulé, che gioca l’ultima partita con il Frosinone prima di tornare alla Juventus.

Problemi di infortuni anche per Fabio Cannavaro, che perde Marco Silvestri ma soprattutto Lovric: in porta comunque è da tempo titolare Maduka Okoye, in mezzo al campo sarà ancora Payero a operare da mezzala mettendosi al fianco di Walace, con Samardzic che chiaramente rappresenterà l’altro interno di centrocampo friulano. In difesa comanda lo sloveno Bijol, destinato alla partenza; Neuhen Perez e Thomas Kristensen comandano il reparto arretrato, sulle fasce laterali invece dovremmo avere Ehizibue a destra e Hassane Kamara a sinistra. Invariato il reparto offensivo della squadra: Pereyra tra le linee a portare esperienza, davanti a tutti Lucca che ha segnato 8 gol in un campionato che è stato comunque positivo, e che ora potrebbe finire ancora meglio.











