PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: TRA COPPE E NAZIONALI, COSA FANNO GLI ALLENATORI?

Siamo giunti alla settima giornata, il primo weekend del mese di ottobre per le probabili formazioni Serie A significa un momento in cui si arriva dagli impegni nelle Coppe europee e in vista della successiva sosta per le Nazionali. Questa è stata la prima volta in stagione in cui hanno giocato tutte, quindi ben otto squadre sono reduci dagli impegni in Champions-Europa-Conference League, una variabile molto significativa, specie per chi ha giocato più tardi e purtroppo per chi ci ha lasciato per strada qualche infortunato eccellente.

La finestra delle Nazionali impone invece il divieto di fare posticipi al lunedì, per cui due partite le abbiamo già viste ieri sera (compresa la capolista Napoli), ma già oggi torneranno in campo Inter e Atalanta, per fare i nomi di due squadre che ci hanno regalato ottime soddisfazioni in Champions League. Infine le ultime cinque sfide saranno domani, con una citazione d’obbligo per Fiorentina Milan, che sarà l’unica in cui entrambe sono reduci dalle Coppe. Il quadro generale è questo, adesso cominciamo a dire qualcosa in più sulle probabili formazioni Serie A per la settima giornata…

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: SCOPRIAMO MODULI E TITOLARI (7^ GIORNATA)

FOCUS UDINESE LECCE

Oggi scegliamo di rispettare l’ordine cronologico e allora cominciamo la nostra analisi delle probabili formazioni Serie A con Udinese Lecce, che sarà la prima delle tre partite del sabato. I bianconeri friulani di Kosta Runjaic devono ripartire dopo due sconfitte consecutive ma devono fare i conti con gli acciacchi di Thauvin, per cui in attacco potrebbe esserci Brenner per fare coppia nel 3-5-2 con il centravanti Lucca. A centrocampo si annuncia un serrato ballottaggio tra Zarraga ed Ekkelenkamp per affiancare Karlstrom e Lovric, mentre sulle fasce dovrebbero agire Ehizibue a destra e il recuperato Kamara a sinistra. Altro rientro è quello di Lautaro Giannetti per affiancare Bijol e Kabasele nella difesa a tre davanti ad Okoye.

Il Lecce dal canto suo deve fare i conti con la pesante sconfitta a San Siro, mister Luca Gotti per una partita sulla carta più alla portata dovrebbe affidarsi al modulo 4-4-2 con Rebic e Oudin che si contendono il posto al fianco di Krstovic, anche se con il secondo si potrebbe forse ipotizzare più un modulo 4-2-3-1. Di certo i due esterni saranno Tete Morente e Dorgu, va capito solo se saranno avanzati sulla trequarti oppure se agiranno in linea con i mediani Pierret e Ramadani. Infine, la porta di Falcone dovrebbe essere difesa dai due centrali Baschirotto e Gaspar, con Guilbert terzino destro e Gallo a sinistra.