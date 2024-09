La diretta Udinese Inter si gioca alle ore 15.00 di oggi 28 settembre 2024 e sarà il primo anticipo del sabato con i nerazzurri chiamati a dare una risposta dopo il derby perso contro il Milan. Inter caduta nella stracittadina dopo 6 vittorie di fila, ma le prime cinque giornate sono state difficili per i campioni d’Italia, prima del primo ko costretti al pareggio anche all’esordio sul campo del Genoa e poi nella trasferta di Monza.

Per l’Udinese invece il primato in classifica è durato solamente una giornata, ceduto al Torino dopo la pesante sconfitta in casa della Roma. Poco brillanti i friulani nella trasferta all’Olimpico, nelle prime quattro giornate la squadra allenata da Runjiaic è stata la rivelazione ma è mancato qualcosa per riuscire a fare risultato anche sul difficile campo dei giallorossi, che partivano col nuovo allenatore Ivan Juric.

DIRETTA UDINESE INTER STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA IN TV

Per tutti coloro che vorranno assistere alla diretta Udinese Inter in tv, sarà necessario un abbonamento a DAZN per seguire il match in esclusiva in diretta streaming via internet. Da non dimenticare la nostra diretta testuale sul nostro sito per seguire minuto per minuto tutti gli aggiornamenti della partita.

UDINESE INTER: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto riguarda le probabili formazioni della diretta Udinese Inter, analizziamo le possibili scelte di Runjiaic e Inzaghi. Per i friulani 3-4-2-1 con Okoye a difesa della porta con Kabasele, Bijol e Kristensen dal 1′ nella difesa a tre. Centrocampo a quattro con Ehizibue, Karlstrom, Lovric e Kamara titolari. In attacco Thauvin e Ekkelenkamp alle spalle del centravanti Lucca. Per l’Inter solito 3-5-2 con Sommer estremo difensore alle spalle di Bisseck, Acerbi e Bastoni titolari nella difesa a tre. Corsie laterali presidiate da Darmian e Dimarco, a centrocampo si muoveranno Frattesi, Calhanoglu e Zielinski, in attacco partirà dal 1′ il tandem Taremi-Thuram.

UDINESE INTER: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Come potranno orientarsi tutti coloro che vorranno concedersi una scommessa sulla diretta Udinese Inter? Per i bookmaker nerazzurri favoriti, quota per la vittoria dell’Inter fissata a 1.45, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 4.50 e la vittoria interna dell’Udinese viene offerta a 6.75.