DIRETTA MILAN LECCE: ROSSONERI FAVORITI NELL’ANTICIPO

Questa sera, venerdì 27 settembre 2024, le luci si accenderanno a San Siro per la diretta Milan Lecce, che alle ore 20.45 aprirà la sesta giornata di Serie A. Subito in campo quindi i rossoneri di Paulo Fonseca, decisamente rilanciati nelle loro ambizioni dopo la vittoria nel derby di domenica scorsa, che ha spezzato la serie negativa contro i cugini e soprattutto ha rilanciato il Milan dopo un inizio di campionato decisamente complicato, con effetti benefici anche sulla panchina di Fonseca, molto più salda adesso.

Probabili formazioni Milan Lecce/ Quote: Abraham con Morata? (Serie A, 27 settembre 2024)

La continuità di rendimento è tuttavia fondamentale per chi insegue lo scudetto e allora in un certo senso potrebbe essere ancora più importante vincere contro il Lecce, in una partita in teoria a senso unico. I giallorossi salentini di Luca Gotti arrivano dal pareggio beffardo contro il Parma, con due gol incassati nel recupero, poi sono anche stati eliminati dal Sassuolo in Coppa Italia, per cui l’esame al Meazza si annuncia davvero tosto. Potranno esserci sorprese o tutto andrà secondo logica nella diretta Milan Lecce?

DIRETTA/ Lecce Sassuolo (risultato finale 0-2): neroverdi agli ottavi di Coppa Italia! (24 settembre 2024)

MILAN LECCE IN DIRETTA STREAMING TV: COME VEDERE LA PARTITA

Doppia possibilità per seguire la diretta Milan Lecce in tv, dal momento che la partita sarà una delle tre visibili anche sui canali di Sky Sport per questa giornata di Serie A, andandosi così ad aggiungere al servizio di diretta streaming video che è fornito dalla piattaforma DAZN per tutti gli incontri del massimo campionato – in entrambi i casi è tuttavia necessario un abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LECCE

Siamo giunti al momento di fare qualche considerazione sulle probabili formazioni per la diretta Milan Lecce. Paulo Fonseca dovrebbe insistere sul 4-4-2 con il doppio centravanti Morata-Abraham, arretrando Leao e Pulisic sulla linea dei centrocampisti ai fianchi di Fofana e Reijnders, mentre in difesa l’eroe del derby Gabbia affiancherà uno fra Tomori e Pavlovic davanti a Maignan, con Emerson Royal e Theo Hernandez sulle fasce come terzini.

Formazioni Lecce Sassuolo/ Quote: spazio per Burnete e Russo? (Coppa Italia, 24 settembre 2024)

Modulo 4-4-2 anche per il Lecce di mister Luca Gotti, che davanti a Falcone dovrebbe schierare la difesa a quattro formata da Pelmard, Baschirotto, Gaspar e Gallo; altra linea a quattro anche in mediana, con Ramadani e Couylibaly affiancati da Dorgu a destra e Banda a sinistra, mentre il tandem d’attacco dei salentini dovrebbe essere composto da Rebic e Krstovic, con il primo però in ballottaggio con Oudin, con il quale si passerebbe al 4-2-3-1.

PRONOSTICO E QUOTE A SENSO UNICO?

In conclusione diamo anche uno sguardo alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico sulla diretta Milan Lecce. Come prevedibile, sono nettamente favoriti i padroni di casa, per cui il segno 1 per la vittoria del Milan è quotato a 1,33; si sale poi già a 5,25 sul segno X in caso di pareggio, mentre un colpaccio del Lecce varrebbe ben 8,00 volte la posta in palio sul segno 2.