Probabili formazioni Serie A/ Scelte e mosse degli allenatori (29^ giornata)

Presentiamo le probabili formazioni di Serie A per la 29^ giornata: si torna in campo subito, martedì 30 giugno, secondo un calendario che come detto più volte è davvero fitto a causa della lunga interruzione per il Coronavirus. Nel provare ad azzeccare le scelte da parte degli allenatori dunque bisognerà tenere conto anche e soprattutto dei soli tre giorni di sosta tra una partita e l’altra, provando a indovinare se ci sarà turnover massiccio o soltanto accennato, naturalmente secondo le disponibilità delle rose e i vari calciatori che, per squalifica o infortuni, non potranno scendere in campo. Iniziamo allora il nostro viaggio attraverso le probabili formazioni di Serie A per la 29^ giornata, valutando gara per gara i punti salienti riguardo gli schieramenti sul terreno di gioco.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: TORINO LAZIO

Torino senza Baselli e Zaza, con Verdi che potrebbe tornare titolare sulla trequarti; davanti avremo ovviamente Belotti che punta ad aumentare il suo bottino di reti, nella Lazio ovvio focus sul grande ex Ciro Immobile sempre alla ricerca del record di gol in singolo campionato. Al suo fianco dovrebbe esserci Caicedo, al centro delle polemiche per il fallo da rigore subito (o meglio cercato) da Dragowski nella partita contro la Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: GENOA JUVENTUS

Maurizio Sarri ritrova Danilo, medita sulla titolarità di Higuain (ma Dybala potrebbe comunque giocare, in un tridente di big) e deve capire se far rifiatare uno tra Bonucci e De Ligt al centro della difesa (pronto Rugani). Il Genoa è ancora senza Criscito, ma con Pinamonti che ha ritrovato il gol e dunque potrebbe essere la sorpresa del Grifone; da vedere anche se Lasse Schone possa riprendersi una maglia da titolare a centrocampo.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: BOLOGNA CAGLIARI

Sinisa Mihajlovic sembra aver trovato la quadratura del cerchio: Orsolini a supporto di Palacio insieme a Soriano e Nicola Sansone, mentre in mezzo al campo agisce la coppia formata da Gary Medel e Andrea Poli con Tomiyasu sempre terzino destro. Il Cagliari punta tutto su Joao Pedro e Giovanni Simeone (26 gol in due) e sul ritorno di Nainggolan, già capace di andare a segno nell’ultima vittoria ottenuta alla Sardegna Arena, contro il Torino.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: INTER BRESCIA

Sempre out Skriniar per squalifica, Antonio Conte ripropone Alessandro Bastoni in difesa e potrebbe dare campo a Borja Valero in luogo di Gagliardini, occhio alla soluzione con Alexis Sanchez a supportare Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Nel Brescia si punta sempre sulla coppia Alfredo Donnarumma-Torregrossa; alle loro spalle dovrebbe partire Zmrhal, continua l’emergenza in difesa perché Cistana e Chancellor sono ancora in infermeria.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: FIORENTINA SASSUOLO

Buone notizie per Beppe Iachini che ritrova Federico Chiesa; squalificato Vlahovic, al centro del tridente ci sarà Cutrone alla ricerca del gol e aiutato in questo senso da Ribéry, che lo ha ritrovato lo scorso sabato. Il Sassuolo deve rinunciare ancora una volta a Romagna e Toljan, ma punta sullo straordinario tridente: numeri fantastici per Domenico Berardi, Caputo e Boga perché tutti e tre sono arrivati in doppia cifra di gol in questo campionato.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LECCE SAMPDORIA

Parecchi indisponibili nel Lecce, che perde anche Lucioni per squalifica: Meccariello e Rossettini al centro della difesa per proteggere Gabriel, Donati e Calderoni confermati sulle corsie laterali mentre in attacco si dovrebbe rivedere Babacar, con Marco Mancosu di nuovo sulla trequarti. Nella Sampdoria potrebbe farcela Quagliarella: il bomber blucerchiato alla peggio sarà in panchina, spazio nuovamente a Federico Bonazzoli che ha segnato domenica.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: SPAL MILAN

Gigi Di Biagio dovrebbe giocarsela con il 4-4-1-1, rinunciando a Cerri per portare Valoti dietro Petagna. Centrocampo dunque più folto, comandato eventualmente da Missiroli in vantaggio su Valdifiori e Murgia; il Milan potrebbe ripresentare Calabria come terzino destro, poi Kjaer al fianco di Alessio Romagnoli ma per il resto tutto confermato. Torna a disposizione Ibrahimovic, ma lo svedese si accomoda in panchina perché il Rebic di oggi è insostituibile.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: VERONA PARMA

Brutta botta per Ivan Juric che deve sostituire Kumbulla: l’indiziato principale è Dawidowicz, si rivede però Faraoni e allora l’Hellas cambia poco, confermando presumibilmente Di Carmine al centro dell’attacco. Il Parma ha bisogno di ripartire dopo la tremenda sconfitta contro l’Inter: Roberto D’Aversa non vuole rinunciare al tridente Kulusevski-Cornelius-Gervinho, la maggiore speranza dei ducali nella corsa verso l’Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: ATALANTA NAPOLI

Out Malinovskyi per Gian Piero Gasperini, dunque tutto apparecchiato per il ritorno di Ilicic da titolare: lo sloveno affianca Alejandro Gomez a supporto di Duvan Zapata, ex della partita che resta in vantaggio su Muriel sempre preziosissimo dalla panchina. Gennaro Gattuso ha fatto rifiatare i diffidati contro la Spal: sicuramente torneranno dal primo minuto Demme e Zielinski, il grande punto di domanda riguarda l’esterno destro alto con Politano e Callejon a giocarsi il posto.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: ROMA UDINESE

Due squalificati in casa Roma, Veretout e Lorenzo Pellegrini: Amadou Diawara a centrocampo di fianco a Cristante, Mkhitaryan si sposta centralmente sulla trequarti favorendo l’inserimento di Perotti e Cengiz Under sulle fasce, per il resto tornano Pau Lopez e Kolarov. Udinese con la coppia Okaka-Lasagna: il primo è un ex, il secondo arriva dalla doppietta contro l’Atalanta. Rientra dalla squalifica De Paul, che naturalmente si sistemerà sulla mezzala.



