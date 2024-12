PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: COSA FARANNO GLI ALLENATORI NELLA 15^ GIORNATA?

Le probabili formazioni Serie A hanno un interesse particolare in questo turno già iniziato in verità con due anticipi di lusso al venerdì sera. In ogni caso c’è naturalmente ancora tantissimo da dire sulla quindicesima giornata, anche perché arriviamo da una settimana che ha coinvolto alcune squadre nella prima metà delle partite di Coppa Italia e andiamo verso il ritorno delle Coppe europee. Insomma, una fase in cui gli impegni sono molto diversificati, aspetto mai da sottovalutare nel calcio di oggi.

Un’altra variabile sono naturalmente gli infortuni, che non incidono su tutte le squadre allo stesso modo. Ci restano ancora otto partite da seguire in questo weekend dell’Immacolata Concezione, che ci introduce all’aria del Natale ma con tantissimo calcio da seguire. In particolare ci sono le classiche tre sfide pose in calendario al sabato, quindi con le probabili formazioni Serie A cominciamo appunto da oggi, sabato 7 dicembre 2024.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: IL NOSTRO SGUARDO A MODULI E TITOLARI

FOCUS GENOA TORINO

In ordine cronologico il sabato si aprirà con Genoa Torino, partita che merita un approfondimento anche per le probabili formazioni Serie A in virtù della delicata situazione di entrambe le squadre. Il Genoa ha cambiato allenatore affidandosi a Patrick Vieira e domenica scorsa ha colto una bella vittoria a Udine, il modulo di riferimento è il 4-3-3 nel quale oggi mancherà lo squalificato Vasquez, con Badelj che sarà il perno della manovra a centrocampo e Pinamonti che sarà invece il centravanti, a guidare un tridente completato dalle ali Zanoli a destra e Miretti a sinistra.

Il Torino di Paolo Vanoli è invece in crisi ormai da diverse settimane: i granata non hanno sfigurato ma hanno perso contro il Napoli e la panchina granata adesso è davvero a rischio. Il modulo per gli ospiti è il 3-5-2, con la spina dorsale della squadra che va dal portiere Milinkovic-Savic al regista Ricci, mentre i due ballottaggi aperti dovrebbero essere quello tra Lazaro e Vojvoda come esterno sinistro e poi anche Vlasic-Linetty come mezzali. Infine, in attacco le due maglie dovrebbero andare a Che Adams e Sanabria.