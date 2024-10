PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI IN UN PERIODO INTENSO

Ieri sera eravamo ancora impegnati a seguire le Coppe europee, a seguire ci sarà un turno infrasettimanale e di conseguenza nella nona giornata le probabili formazioni Serie A ci forniscono molti potenziali spunti. Da notare che il già citato turno infrasettimanale sarà l’unico di tutto il campionato, per cui ci avviciniamo a giorni che saranno molto intensi anche per le piccole, ma naturalmente le esigenze di turnover si faranno sentire soprattutto per le big, che stanno vivendo uno dei periodi più ricchi d’impegni dell’intera stagione.

Saranno allora sotto i riflettori ancora più del solito le mosse degli allenatori, naturalmente le forze vanno calibrate, anche in base all’importanza dei vari incontri. Per fare l’esempio più facile, evidentemente Simone Inzaghi e Thiago Motta non faranno troppi calcoli in vista del derby d’Italia, mentre altri potrebbero calibrare le scelte verso successivi impegni che fossero più complicati. Tanti motivi quindi per analizzare le probabili formazioni Serie A per la nona giornata, che ci terrà compagnia fino a domenica sera.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: MODULI E TITOLARI PER LA 9^ GIORNATA

FOCUS NAPOLI LECCE

Approfondiamo subito Napoli Lecce per l’analisi delle probabili formazioni Serie A. I padroni di casa partenopei di Antonio Conte arrivano dalla vittoria sul campo dell’Empoli e vogliono consolidare il primato in classifica in un turno sulla carta favorevole. La notizia è che in porta dovrebbe tornare titolare Meret, mentre il modulo è il 4-2-3-1 e segnaliamo che dovrebbe esserci un solo ballottaggio, per di più con Olivera nettamente favorito su Spinazzola a sinistra, mentre Lukaku dovrebbe essere il culmine di un reparto offensivo con Politano, McTominay e Kvaratskhelia alle spalle.

Il Lecce di Luca Gotti invece deve provare a rialzarsi dopo il devastante ko 0-6 casalingo contro la Fiorentina, ma a Napoli non sarà facile farlo, specie con tanti assenti, fra cui lo squalificato Gallo e tanti infortunati. Il modulo dovrebbe essere uno speculare 4-2-3-1, con tanti dubbi proprio nel reparto offensivo. La certezza è Krstovic come prima punta, mentre entrambe le maglie come ali sono in bilico, fra Banda e Pierotti a destra e Rebic-Tete Morente a sinistra. Infine, Oudin potrebbe essere il trequartista, ma è in ballottaggio con Coulibaly: se fosse titolare quest’ultimo, tuttavia, il modulo dovrebbe essere il 4-3-3.