PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: ECCO I PRIMI TITOLARI DEL NUOVO ANNO

Le probabili formazioni Serie A ci regalano molte particolarità nella diciannovesima giornata: naturalmente parliamo del primo impegno del nuovo anno, al termine di una settimana che possiamo definire “normale” di lavoro sul campo, anche se con Capodanno di mezzo. La particolarità evidentemente è che la Supercoppa Italiana ridurrà il programma (per il momento) dell’ultimo turno del girone d’andata della Serie A 2024-2025, ma per chi giocherà regolarmente in campionato non dovrebbero esserci troppe incognite.

Probabili formazioni Fiorentina Napoli/ Quote: Neres o Politano? (Serie A, 4 gennaio 2025)

Nelle prossime settimane ci saranno il calciomercato attivo a pieno regime, i recuperi e anche le Coppe europee, per adesso siamo in una situazione invece senza dubbio più tranquilla da questo punto di vista. Tuttavia, fra due big-match di lusso e partite invece molto significative per la lotta salvezza, ecco che le mosse degli allenatori saranno da valutare con la massima attenzione anche per le probabili formazioni Serie A del 4 e 5 gennaio.

FORMAZIONI MILAN ROMA/ Quote, Fonseca perde Pulisic e Rafael Leao: Theo titolare (29 dicembre 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: VI PRESENTIAMO VENEZIA EMPOLI

Ecco allora che vogliamo rispettare l’ordine cronologico parlando di Venezia Empoli in apertura delle probabili formazioni Serie A. I lagunari arrivano dalla sconfitta di misura a Napoli, nelle ultime settimane non sono comunque mancati alcuni segnali di crescita per il Venezia, che oggi mister Eusebio Di Francesco dovrebbe schierare secondo il modulo 3-4-2-1. Un punto di forza è il portiere Stankovic; davanti a lui potrebbero agire i tre difensori Altare, Idzes e Sverko; a centrocampo potremmo indicare gli esterni Zampano ed Ellertsson, con Nicolussi Caviglia e Andersen invece nel cuore della mediana. Infine, Busio e Oristanio sulla trequarti agiranno a supporto del centravanti Pohjanpalo.

FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA/ Quote, tanti recuperi tra le fila bianconere (Serie A, 29 dicembre 2024)

La posizione di classifica è invece migliore per l’Empoli di Roberto D’Aversa, che però nelle ultime settimane sembra in calo, come confermato anche dalla sconfitta casalinga contro il Genoa di sette giorni fa. Per questo motivo, le mosse dei toscani sono stuzzicanti per le probabili formazioni Serie A: qui il modulo dovrebbe essere il 3-5-2 con Goglichidze, Ismajli e Cacace nella difesa a tre davanti a Vasquez; Grassi sarà invece il perno del centrocampo, con le mezzali Fazzini e Anjorin e sugli esterni Gyasi a destra e Pezzella a sinistra; infine, il tandem d’attacco dovrebbe essere giovane grazie a Colombo ed Esposito.