Il Genoa espugna lo Stadio Carlo Castellani vincendo per 2 a 1 in trasferta contro l’Empoli. Nel primo tempo i toscani iniziano in maniera arrembante la sfida con una conclusione imprecisa di Gyasi al 2′ ed il portiere Vasquez disinnesca il colpo di testa provato dal suo omonimo all’8′. I rossoblu faticano ad esprimersi e sono costretti a sostituire Norton-Cuffy con Sabelli già verso il 39′ per colpa di un infortunio.

Gli azzurri chiamano poi in causa Leali alla parata in corner su Cacace al 43′. Nel secondo tempo i genovesi sbloccano immediatamente il punteggio andando in gol al 46′ per merito del capitano Badelj, sfruttando un erroraccio commesso da Goghichidze, e mantengono il vantaggio al 54′ quando Leali disinnesca il tentativo dal dischetto di Sebastiano Esposito concesso per il calcio di rigore segnalato dal VAR sull’intervento irregolare di Vasquez nei confronti di Colombo.

Nel finale è Ekuban a siglare il gol del raddoppio definitivo al 68′ su suggerimento di Miretti poichè gli sforzi compiuti dagli empolesi si traducono soltanto nella rete di Sebastiano Esposito realizzata al 74′, di testa ad accorciare in modo vano il distacco capitalizzando il passaggio vincente del compagno di squadra Anjorin.

Dando un’occhiata all’aspetto disciplinare, l’arbitro Antonio Rapuano della sezione di Rimini ha estratto il cartellino giallo in quattro occasioni ammonendo rispettivamente mister D’Aversa in panchina al 52′ e Gyasi all’81’ da un lato, Thorsby al 66′ e Vitinha all’80’ dall’altro. La vittoria di questa diciottesima giornata consegna tre punti al Genoa che raggiunge a quota 19 punti proprio i diretti rivali di turno dell’Empoli nella classifica della Serie A 2024/2025.

