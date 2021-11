Probabili formazioni Serie B/ Dubbi e scelte degli allenatori (15^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie B vive la sua quindicesima giornata di campionato a cavallo tra novembre e dicembre, perché ci attende un turno infrasettimanale che porta in primo piano anche le notizie circa le probabili formazioni di Serie B. Vedremo se il turno infrasettimanale condizionerà le scelte dei mister, perché naturalmente nel campionato cadetto giocare ogni tre giorni non è molto frequente, dunque la gestione delle forze in questi frangenti potrebbe essere particolarmente delicata, anche se magari andrà a incidere soprattutto nel prossimo weekend, quando saremo alla terza uscita di questo bel trittico.

Probabili formazioni formazioni Serie B/ Le mosse di Inzaghi e D'Angelo, 14^ giornata

Le partite di Serie B ci terranno compagnia oggi (dopo l’anticipo di ieri) con un martedì davvero ricchissimo, nel quale sono infatti in programma ben sette incontri, mentre domani ci saranno due posticipi che completeranno l’infrasettimanale. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, martedì 30 novembre 2021, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questo turno.

Probabili formazioni Serie B/ La Gumina-Cerri, la coppia gol del Como (13^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B

CREMONESE FROSINONE

Il martedì di Serie B si aprirà con l’anticipo Cremonese Frosinone, di cui allora esaminiamo le probabili formazioni. Dopo la sconfitta ad Alessandria, la Cremonese proverà a ripartire con un modulo 4-3-3 che dovrebbe prevedere Carnesecchi in porta; davanti a lui la difesa a quattro formata da Baez, Okoli, Ravanelli e Valeri; a centrocampo potrebbero invece agire Valzania, Strizzolo e Fagioli, mentre il tridente d’attacco della Cremonese potrebbe vedere in campo dal primo minuto Zanimacchia, Di Carmine e Gaetano.

Quanto agli ospiti del Frosinone, reduci da un deludente pareggio casalingo contro il Pordenone, ecco la possibilità di un modulo 4-3-3 speculare a quello dei padroni di casa. In porta dovremmo vedere Ravaglia; davanti a lui Casasola, Gatti, Szyminski e Zampano da destra a sinistra nella retroguardia a quattro; a centrocampo i possibili titolari sono Boloca, Maiello e Cicerelli mentre il tridente d’attacco potrebbe essere composto da Canotto, Novakovich e Garritano.

Probabili formazioni Serie B/ Quali mosse per Gorini e D'Angelo? (12^ giornata)

SPAL LECCE

Partita sicuramente stuzzicante anche per le probabili formazioni di Serie B è senza dubbio Spal Lecce, con gli emiliani reduci dalla vittoria a Cosenza grazie al ritorno al gol di Giuseppe Rossi, che però non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Di conseguenza schieriamo i ferraresi con il modulo 4-3-1-2 che dovrebbe prevedere Seculin in porta; davanti a lui la difesa a quattro formata da Dickmann, Vicari, Capradossi e Celia; a centrocampo i tre titolari potrebbero essere Da Riva, Esposito e Seck; in attacco invece potremmo vedere Mancosu trequartista alle spalle di Melchiorri e Colombo.

Quanto agli ospiti del Lecce, i giallorossi pugliesi reduci dal pirotecnico pareggio contro la Ternana dovrebbero scendere in campo con il modulo 4-3-3 e questi possibili titolari in casa della Spal: Gabriel in porta; retroguardia a quattro formata da Calabresi, Lucioni, Dermaku e Barreca; a centrocampo il terzetto composto da Majer, Hjulmand e Bjorkengren; infine nel tridente d’attacco potrebbero trovare posto dal primo minuto Strefezza, Olivieri e Di Mariano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA