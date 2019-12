Probabili formazioni Serie B/ Le mosse degli allenatori per la 19^ giornata

Pur dopo pochi giorni da un intenso Boxing day, il secondo campionato italiano ci fa compagnia anche in questa domenica 29 dicembre 2019 ed è quindi arrivato il momento anche di considerare le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B che vedremo ogi in campo. Siamo infatti ben impazienti di esaminare le scelte dei tecnici: oggi si celebra la 19^ giornata di campionato, l’ultima del turno di andata e dunque certo tutti vorranno chiudere la prima metà di stagione nel miglior dei modi. Pure però non sarà facile fissare un 11 preciso per alcuni allenatori: c’è voglia di fare bene e dunque di affidarsi ai soliti titolari, ma pure si è giocato solo tre giorni fa e non sarà facile gestire le forze prima della sosta. Andiamo dunque a verificare partita per partita quali saranno le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Serie B, dei match della 19^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA CHIEVO

In questo turno i delfini dovrebbero dare spazio al 4-3-2-1 come modulo, che pure vedrà in difesa di fronte a Kastrati dal primo minuto Ciofani, Drudi e Del Grosso oltre a Scognamiglio. I clivensi non rinunceranno a un reparto a tre per la mediana, con Garritano, Di Noia e Segre: sarà Vignato (in gol contro il Benevento) a posizionarsi sulla tre quarti.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA ENTELLA

Diaw e Luppi saranno certo i due punti fermi dello schieramento granata in questo turno e sulla tre quarti pure oggi non mancherà D’Urso. Risponderanno i liguri con il 4-3-1-2- dove De Luca e Mancosu saranno i titolari di riferimento in attacco, sostenuti da Schenetti sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE TRAPANI

Nella 19^ giornata i rossoblu non rinunceranno al 3-5-2, che pure vedrà in difesa dal primo minuto di fronte Cordaz il trittico con Cuomo, Marrone e Golemic. I siciliani invece per la difesa dovranno fare oggi a meno di Strandberg, squalificato nella precedente giornata di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA COSENZA

Le Vespe saranno oggi in campo con il consueto 4-4-2, dove Rossi e Forte saranno le prime scelte in attacco di Mister Caserta. Per i rossoblu teniamo invece d’occhio Baez, Riviere e Machach, titolari in attacco anche oggi.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA VENEZIA

Gli umbri in questo turno dovranno rinunciare allo squalificato Gyomber in difesa: non mancheranno all’appuntamento Mazzocchi, Sgarbi e Di Chiara. Pure i lagunari oggi lasceranno in tribuna un punto fermo del loro schieramento come Aramu: sarà difficile sostituirlo oggi.

PROBABILI FORMAZIONI PISA FROSINONE

Per le probabili formazioni di Serie B i toscani opteranno per il 3-1-4-2 con Fabbro e Minesso titolari in attacco, come già occorso contro l’Ascoli solo pochi giorni fa. Per il Frosinone via libera al 3-5-2, dove in avanti non mancheranno Dionisi e Ciano, affamati di gol.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE CREMONESE

Per riscattare il poker subito solo pochi giorni fa, il Pordenone si affiderà a Candellone e Strizzolo come terminali offensivi alla Dacia Arena. Sarà Ceravolo l’estremo offensivo della Cremonese, fresco di gol con la Juve Stabia: al fianco del numero 30 ci sarà poi spazio per Palombi e Piccolo

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA SALERNITANA

Per le probabili formazioni di Serie B della 19^ giornata, i liguri faranno a meno dello squalificato Erlic, ma in difesa pure non mancheranno Ferrer, Capradossi e Ramos, come pure Scuffet tra i pali. Sarà reparto arretrato a tre per la Salernitana, con Jaroszynski, Billong e Karo, posti di fronte al numero 1 Micai.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO ASCOLI

Nella 19^ giornata Inzaghi per 11 degli stregoni non farà a meno di Montipò, come di un reparto a 4 in difesa che pure dovrebbe vedere Maggio, Tuia, Caldirola e Letizia. Di contro l’Ascoli si affiderà a una difesa a quattro con titolari di fronte a Leali (fedele tra i pali) Padoin, Gravillon, Brosco e Andreani.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI LIVORNO

Spazio al 4-3-1-2 per gli azzurri in questo derby: La Gumina e Mancuso saranno i titolari in attacco, mentre Frattesi, Ricci e Fantacci si accomoderanno a centrocampo. Il Livorno sceglierà il 3-5-2 come modulo di partenza, con in mediana le maglie consegnate a Porcino, Agazzi, Del Prato, Luci e Morganella.



