Probabili formazioni Serie B/ Le mosse dei tecnici per le partite della 21^ giornata

Il secondo campionato nazionale torna sotto i riflettori ed è arrivato il momento di considerare anche le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B, per le sfide che andranno in scena nella 21^ giornata della cadetteria. Siamo infatti ben impazienti di scoprire quali saranno le scelte per i big match di questo fine settimana: tra intrighi di mercato e assenti annunciati poi sarà complicato anche per gli stessi allenatori fissare un 11 titolare in alcuni casi. Andiamo allora ad analizzare le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B per la 21^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA BENEVENTO

Per le probabili formazioni di Serie B, i granata oggi scommetteranno sul 4-3-1-2, che vedrà in attacco confermati Diaw e Luppi: risponderanno i giallorossi con una difesa a 4 composta da Letizia, Caldirola, Tuia e Maggio

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA CREMONESE

Nel turno di cadetteria, i liguri dovranno fare a meno di Schenetti, ma pure di Paolucci e Settembrini: è una mediana tutta da riscrivere per Boscaglia. Sarà invece un centrocampo a 5 per la Cremonese tutto confermato: Migliore, Valzania, Gustafsson, Arini e Zortea non mancheranno all’appuntamento.

PROBABILI FORMAZIONI PISA JUVE STABIA

I toscani per la 21^ giornata saranno in campo col consueto 4-3-1-2, dove di certo mancherà Siega, fermato dal giudice sportivo, ma non la coppia offensiva Vido-Fabbro. Risponderanno le vespe con una solida difesa a 4 composta dal primo minuto da Ricci, Troest, Fazio e Vitiello

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE PESCARA

Per le probabili formazioni di Serie B, i ramarri non si discuteranno dal 4-3-1-2, dove Strizzolo e Candfellone saranno assoluti protagonisti, sostenuti da Gavazzi sulla trequarti. I delfini invece daranno spazio al solito 4-3-2-1, che vedrà in attacco Maniero prima punta, con al suo fianco Machin e Galano ancora usati come esterni.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA COSENZA

In questo turno Ventura dovrebbe riproporre il 4-4-2, che a centrocampo vedrà in campo dal primo minuto Lombardi, Akpa Akpro, Dziczek e Maistro. Via libera invece a una mediana a 5 per i bruzi, dove figureranno come titolari Broh, Kanoute e Bruccini, con pure la coppia usata sugli esterni D’Orazio-Baez Stabile.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE SPEZIA

La formazione rossoblu in questo fine settimana sarà in campo con un attacco a due punte, composta da Simy e Messias, quest’ultimo in gol contro il Cosenza pochi giorni fa. Sarà invece un tridente offensivo per lo spezia: i liguri punteranno in questo weekend ancora su Gyasi, Gudjohnsen e Ricci.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA TRAPANI

In questo turno Dionisi dovrebbe ancora schierare i suoi sul 4-3-1-2, con la coppia Montalto-Capello ancora titolari in attacco. Sarà a due punte pure il reparto offensivo dei siciliani: qui non mancheranno domenica Biabiany ma pure Pettinari, in splendida doppietta solo pochi giorni fa contro l’Ascoli.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI FROSINONE

Nel weekend i piceni dovrebbero ancora una volta puntare sul classico 4-3-3, che pure in mediana vedrà come titolari Cavion, Piccinocchi e Briek. Sarà di contro un reparto a 5 per il Frosinone, che a centrocampo scommetterà sulla coppia d’esterni Beghetto-Paganini e pure su Tabanelli, Maiello e Gori, questi schierati al centro del reparto.



