Probabili formazioni Serie B/ Le mosse dei tecnici per le sfide della 25^ giornata

Il secondo campionato italiano torna in scena in questo fine settimana per la sfide della 25^ giornata ed è dunque arrivato il momento di analizzare le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di serie B che potremmo ammirare in campo in questo fine settimana. Dobbiamo quindi fugare gli ultimi dubbi e risolvere i ballottaggi ancora in corso alla vigilia di questo appassionante turno, che pure mette in palio tre punti decisivi a cui nessuno chiaramente vorrà rinunciare, specie in un momento delicato come questo della stagione cadetta. Pure per tra assenti per squalifica e infortunati non per tutti i tecnici sarà semplice fissare un buon 11. Andiamo allora a controllare, match per match quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B per la 25^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI CREMONESE

Al Picco i piceni saranno in campo col 4-4-2, ma nello schieramento bianconero a centrocampo certo mancherà lo squalificato Troiano. Sarà reparto a 4 anche per la mediana dei grigiorossi, dove non mancheranno migliore, Valzania, Arini e Zortea.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA JUVE STABIA

In casa i granata scommetteranno forte sulla coppia offensiva con Diaw e Rosafio e non mancherà D’Urso sulla tre quarti. Le Vespe invece si affideranno a un attacco a tre punte con Canotto, Bifulco e Forte ancora titolari.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA BENEVENTO

In casa la Virtus non si discosterà dal classico 4-3-1-2, che quindi vedrà in difesa dal primo minuto Coppolaro, Pellizzier, Chiosa e Sala, posti di fronte a Contini. Gli stregoni punteranno pure su a una difesa a 4 con Letizia, Caldirola, Barba e Maggio ancora una volta confermati dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI SPEZIA

Siciliani in campo col 4-3-3 e dunque riconferma in attacco per il trittico con Kupisz, Pettinari e Biabiany, pure rimasto a secco nell’ultimo match contro la Cremonese. Sarà tridente offensivo panche per i liguri con titolari Bidaoui, Gyasi e Ricci.

PROBABILI FORMAZIONI PISA VENEZIA

Nella 25^ giornata i toscani non rinunceranno al 4-3-1-2, dove però a centrocampo mancherà lo squalificato Marin: non mancheranno all’appuntamento De Vitis e Gucher. Pronta una mediana a tre per i veneti, con Maleh e Fiordilino: mancherà però Marco Firenze.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE CHIEVO

I ramarri in questo fine settimana scommetteranno sul 4-3-1-2, che vedrà Strizzolo e Candellone in attacco, e Tremolada titolare sulla trequarti. I gialloblu saranno in campo con il modulo speculare e con Djordjevic e Meggiorini confermati in attacco e Giaccherini (in gol con la Salernitana) posto sulla tre quarti.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA LIVORNO

Per le probabili formazioni di Serie B i granata punteranno ancora sul 3-5-2, dove in mediana vi sarà spazio per Cicerelli, Dziczek, Maistro e Kiyine: mancherà però Akpa Akpro, fermato per squalifica. Amaranto pronti a rispondere con un reparto a tre a centrocampo, dove però spicca l’assenza di Agazzi.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE PESCARA

Per questo turno i rossoblù saranno in campo col consueto 3-5-2 e vi sarà spazio per Curado, Marrone e Cuomo in difesa, posta di fronte a Cordaz. Reparto a tre anche per la difesa dei delfini, dove sarà però Fiorillo a occupare lo spazio tra i pali: di fronte si faranno trovare pronti Del Grosso Drudi e Bettella.



