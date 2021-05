Probabili formazioni Serie B/ Le mosse e i dubbi per le sfide della 38^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI IN CAMPO NELLA 38^ GIORNATA?

Spazio per l’ultima volta in questa stagione 2020-21 alle mosse degli allenatori per le probabili formazioni della Serie B: siamo in vista dell’ultimo turno per il campionato cadetto, la 38^ giornata, ed è tempo dunque di esaminare i dubbi e le scelte dei tecnici, per le sfide che ci faranno compagnia oggi alle ore 14.00.

Pure va detto che non sarà sempre semplice fissare un 11 preciso, tenuto poi conto che si è scesi in campo per il penultimo turno solo lo scorso venerdi: poco riposo e per alcune squadre ancora obbiettivi (salvezza, promozione o play off) da centrare e per altri nessuna gran motivazione se non della di giocare bene nell’ultima giornata a disposizione, sono elementi da soppesare con cura. Pur segnato un certo grado di incertezza, andiamo a vedere, per i principali incontri della 38^ giornata, quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA BRESCIA

Sfida che vale la Serie A per i brianzoli e gran derby lombardo nella 38^ giornata: naturale che per le probabili formazioni di Serie B Brocchi punti oggi ai suoi titolari più in forma. Potrebbe allora essere conferma per Gytkjaer e Dany Mota in attacco, con Balotelli jolly dalla panchina, in grado di salvare i biancorossi in emergenza (come occorso contro il Cosenza pochi giorni fa). Di contro sarà modulo a due punte in attacco anche per la Leonessa (che punta ai play off): irrinunciabile allora Donnarumma e Aye, freschi di gol, con Bjarnason fedele sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE COSENZA

Tre punti che sanno di salvezza per i ramarri: la squadra di Domizzi si schiererà sul 4-3-12, con Misuraca, Pasa e Scavone pronti a gestire il gioco dalla mediana e Zammarini invece collocato sulla trequarti. Schieramento a 5 per i bruzi che non hanno altro da chiedere alla stagione: Occhiuzzi dovrebbe puntare su Vera Ramirez, Crecco, Kone, Sciuadone e Gerbo.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA SALERNITANA

Per le probabili formazioni di Serie B, i delfini dovrebbero oggi scendere in campo con il consueto 4-3-3, dove pure vero confermati in attacco Vokic, Odgaard e Capone: attenzione a Ceter e Giannetti che pure scalpitano dalla panchina. Dubbi in attacco invece per la Salernitana, che punta alla promozione. Nel 3-4-1-2 di Castori, Gondo e Tutino rimangono in dubbio con Djuric e Kristoffersen: occhio anche a Anderson che ha chiuso il match con l’Empoli.

