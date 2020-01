Probabili formazioni Serie B/ Moduli e mosse degli allenatori per la 20^ giornata

Siamo arrivati ad un altro appuntamento con le probabili formazioni di Serie B: archiviata la sosta invernale, il campionato cadetto inaugura il suo girone di ritorno e dunque è la 20^ giornata. Il calciomercato è ancora aperto: qualche colpo è già stato messo a segno ma altri ne arriveranno, perciò anche per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie B bisognerà stare attenti alle mosse delle varie società che perseguono i rispettivi obiettivi. Adesso però, senza indugiare oltre, andiamo a studiare la composizione delle formazioni che potremmo vedere in campo in questa 20^ giornata del torneo cadetto, iniziando il nostro viaggio attraverso le probabili formazioni di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE VENEZIA

Sulla panchina grigiorossa è tornato Massimo Rastelli: l’allenatore dovrebbe puntare sul 3-5-2 confermando alcune delle scelte di Coppa Italia, rispetto a martedì però Valzania e Ceravolo dovrebbero tornare a giocare come titolari mentre in porta ci sarà Ravaglia, con Agazzi non al meglio. Venezia schierato con il rombo di centrocampo: da valutare se sarà Alessandro Capello o Suciu a piazzarsi alle spalle dei due attaccanti.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA EMPOLI

La Juve Stabia può puntare su Mallamo e Kingsley Boateng: esclusi dall’ultima partita del 2019, puntano una maglia da titolari nel tridente offensivo dove Alessandro Rossi e Karamoko Cissé si giocano il posto da centravanti. Poche certezze in questo momento per l’Empoli, in mediana dovrebbe operare Samuele Ricci che giocherà con Frattesi e probabilmente Bandinelli ai lati, davanti ancora La Gumina e Leonardo Mancuso.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO ENTELLA

Nel Livorno resta viva l’ipotesi di passare al 3-5-2 e dunque affiancare Mazzeo a Braken, confermando Marsura e Marras sugli esterni di centrocampo. In mezzo Viviani potrebbe giocare come titolare in luogo di Rocca, mentre in difesa Boben e Matteo Di Gennaro si posizioneranno centrali. L’Entella punta su Giuseppe De Luca: al suo fianco l’omonimo Manuel, Matteo Mancosu e Morra partono sullo stesso piano.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI ASCOLI

Grande campagna acquisti da parte del Trapani: a centrocampo è arrivato Coulibaly che dovrebbe prendersi subito la regia, è arrivato anche Strandberg che guiderà la difesa in coppia con capitan Pagliarulo e davanti a Carnesecchi. Ascoli senza Andreoni, quindi Brosco può allargarsi a destra in difesa mentre nel reparto avanzato sarà ancora Brlek a supportare l’attacco, nel quale Scamacca spera di tornare titolare.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO PERUGIA

Grande ritorno per Serse Cosmi sulla panchina del Perugia: senza Iemmello – squalificato per due giornate – il tecnico dovrebbe affidarsi a Melchiorri partito dalla panchina in Coppa Italia, al suo fianco Falcinelli o Capone. Il Chievo perde Dickmann: Nicolas Frey il candidato a operare sulla destra, al posto di Vaisanen uno tra Rigione e Leverbe mentre davanti cercano spazio sia Alejandro Rodriguez che Giaccherini.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA SALERNITANA

Salernitana senza tre giocatori: mancherà soprattutto Kiyine, che è il principale realizzatore della squadra. Odjer si candida a prenderne il posto, poi l’idea di Giampiero Ventura sarebbe quella di rilanciare Lamin Jallow dal primo minuto in un’ideale coppia con Djuric. Nel Pescara Melegoni può prendersi una maglia in mezzo al campo, Galano punta quel gol che lo farebbe arrivare in doppia cifra.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA CITTADELLA

Scelte confermate da parte di entrambi gli allenatori, naturalmente rispetto alle ultime uscite del 2019. Proia cerca un posto nella mediana del Cittadella che sarà comandata da Iori, davanti Davide Diaw è il super confermato mentre Vincenzo Italiano potrebbe puntare su Matteo e Federico Ricci come titolari, con Gyasi che in linea teorica dovrebbe agire da centravanti e principale riferimento nel tridente.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO PISA

Volto nuovo in casa dei sanniti: Moncini è un ulteriore elemento offensivo nella già sconfinata rosa di Pippo Inzaghi ma dovrà giocarsi il posto con Sau e Massimo Coda, con l’ex Cagliari reduce dalla tripletta all’Ascoli. Problemi per Luca D’Angelo che perde due titolarissimi come Aya e Masucci per squalifica, davanti Moscardelli e Marconi si giocano il posto ma potrebbero anche partire insieme per un attacco di peso.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA CROTONE

Per il derby calabrese Piero Braglia punta su Rivière con il supporto di Baez e Machach (vista anche la partenza di Litteri), ma può cambiare qualcosa alle spalle del trideente con Lazaar e Leandro Greco pronti a giocare. Il Crotone sarà in campo con il 3-5-2 e la solita difesa davanti a Cordaz, davanti a cercare una maglia dal primo minuto sono in particolare Nalini (che può giocare largo) e Vido.



