Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (19^ giornata)

Dopo un intensissimo Boxing Day, ecco che i risultati di serie B sono di nuovo sotto ai riflettori: anche oggi, domenica 29 dicembre 2019 infatti il campionato cadetto ci farà compagnia, prima di poter fare una meritata sosta invernale. Gli appassionati poi, benchè si sia giocato solo tre giorni fa, sono oggi particolarmente impaziente di dare la parola al campo per i risultati di Serie B: oggi infatti si celebra la 19^ giornata, ovvero l’ultima del turno di andata. Pure però sappiamo già da tempo chi potrà rivendicare il titolo di Campione d’Inverno: ci rivolgiamo ovviamente al Benevento di Inzaghi, che pure dopo il successo maturato sul Chievo pochi giorni fa, è da tempo capolista della classifica della Serie B, e certo non teme di venir spodestata a breve, visto il vantaggio di ben 12 punti sul primo rivale, ovvero il Pordenone. Pure la tensione in vista di questo turno è tanta, perché sono ancora molte le situazioni confuse e le zone grigie nella graduatoria della Serie B e i tre punti messi oggi in palio di certo faranno chiarezza.

RISULTATI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI

Non ci resta dunque che andare a vedere quali saranno i match e dunque i risultati della Serie B di questa domenica, dove sarà solo il campionato cadetto a tenere compagnia a tutti gli appassionati di calcio. Ecco che approfittando della sosta del primo campionato, sarà solo la cadetteria e riempire il calendario: la prima sfida è poi già attesa alle ore 12,30, quando all’Adriatico si accenderà l’incontro Pescara-Chievo. Da programma poi alle ore 15,00 sarà la volta delle partite Cittadella-Entella e Crotone-Trapani, oltre che gli incontri Juve Stabia-Cosenza e Perugia-Venezia. Si proseguirà poi da calendario con le sfide Pisa-Frosinone e Pordenone-Cremonese, il cui fischio d’inizio è sempre fissato alle ore 15.00. Solo alle ore 18,00 assisteremo allo Stirpe all’incontro tra Benevento e Ascoli, mentre alle ore 21.00 sarà la volta di Empoli-Livorno, derby toscano, dove gli azzurri proveranno a rimediare al KO subito contro il Cosenza solo pochi giorni fa.

RISULTATI SERIE B

Ore 12:30 Pescara-Chievo

Ore 15:00 Cittadella-Entella

Ore 15:00 Crotone-Trapani

Ore 15:00 Juve Stabia-Cosenza

Ore 15:00 Perugia-Venezia

Ore 15:00 Pisa-Frosinone

Ore 15:00 Pordenone-Cremonese

Ore 15:00 Spezia-Salernitana

Ore 18:00 Benevento-Ascoli

Ore 21:00 Empoli-Livorno

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 43

Pordenone 31

Cittadella 29

Crotone 28

Ascoli, Perugia 27

Frosinone, Salernitana, Entella 26

Pescara, Chievo 25

Pisa 23

Empoli 22

Spezia, Cremonese, Juve Stabia 21

Cosenza 20

Venezia 19

Trapani 15

Livorno 11



