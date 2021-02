Probabili formazioni Serie B/ Moduli e scelte degli allenatori (22^ giornata)

La Serie B vive la sua 22^ giornata, il campionato cadetto dunque ci offrirà un nuovo turno che sarà infrasettimanale in occasione della ventiduesima giornata della stagione regolare, che ci sta regalando spunti d’interesse sempre più significativi, dal momento che siamo ormai nel girone di ritorno. Ci attende un’altra giornata ricca di incontri, in particolare oggi perché sarà un martedì con ben otto partite di Serie B. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni delle partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle partite in programma nella serata di oggi, martedì 9 febbraio 2021, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa ventiduesima giornata del campionato cadetto, con in primo piano le due partite probabilmente più interessanti.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B

LECCE BRESCIA

Le scelte di Corini vertono su un 4-3-1-2 nel quale Rodriguez e Pettinari insidiano il posto di Coda e Stepinski in attacco, con gli ultimi due che restano comunque favoriti come Mancosu nei panni del trequartista. A centrocampo possono giocare Paganini e Majer per turnover, motivo per il quale scalpitano anche Pisacane e Lucioni in difesa, a protezione del portiere Gabriel, mentre sulle fasce indichiamo Maggio, e Zuta con il possibile inserimento di Gallo a sinistra. In carica da quattro giorni, Pep Clotet dovrà rinunciare a Papetti per il suo Brescia reduce dal pazzo pareggio con il Cittadella: spazio quindi a Mangraviti in coppia con Chancellor, in porta Joronen e Mateju e Martella in qualità di terzini. In mezzo al campo l’olandese Van de Looi non ci sarà, pertanto ad agire in cabina di regia sarà Labojko con Bisoli e Jagiello mezzali, infine nel reparto offensivo si va verso la conferma del trequartista Spalek e della coppia di attaccanti Alfredo Donnarumma-Ayé.

VICENZA MONZA

Mimmo Di Carlo potrebbe confermare la formazione che ha vinto a Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone, anche se Giacomelli si candida per prendere un posto come laterale sinistro e Jallow insidia Meggiorini e Longo nel ruolo di attaccante. Per il resto, in porta andrà Perina con Pasini e Padella difensori centrali; come terzini agiranno Cappelletti e Beruatto, mentre come esterno destro di centrocampo è in vantaggio Zonta. Coppia centrale con Pontisso e Cinelli con Agazzi in alternativa. Cristian Brocchi si affida ormai al 4-3-3: nel tridente possono tornare utili D’Alessandro e Gytkjaer per dare fiato a Dany Mota e Boateng, potrebbe invece essere confermato Diaw. A centrocampo le soluzioni sono tante: Barberis e Armellino si contendono una maglia da titolare senza dimenticarsi di Colpani, in difesa vedremo Donati e Carlos Augusto terzini e una coppia centrale che sarà formata da Bellusci e Bettella, in porta come sempre andrà Di Gregorio che ormai è titolare a tutti gli effetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA