Probabili formazioni Serie B/ Moduli e scelte degli allenatori, 23^ giornata

La Serie B vive la sua 23^ giornata, il campionato cadetto dunque in questi giorni ci sta riservando un altro turno ricco di spunti d’interesse. Il programma come di consueto è cominciato già ieri con il primo anticipo allo stadio Del Duca fra l’Ascoli e la Juve Stabia. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni di tutte queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle partite in programma tra sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 febbraio, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa ventitreesima giornata del massimo campionato a cominciare dai cinque incontri che saranno in programma nelle prossime ore.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA EMPOLI

Per le probabili formazioni di Cittadella Empoli, Roberto Venturato dovrebbe utilizzare il 4-3-1-2 incentrato sulla coppia d’attacco formata da Diaw e Stanco, alle spalle dei quali potrebbe agire Luppi come trequartista. Nell’Empoli da poco affidato alle cure di Pasquale Marino ecco invece un 4-3-3 che proverà ad essere aggressivo anche al Tombolato dopo la vittoria sul Crotone: in attacco ipotizziamo gli esterni Bajrami a destra e Tutino a sinistra in appoggio al centravanti Mancuso.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE CREMONESE

Come accennato sopra, per il Crotone di Giovanni Stroppa oggi invece potrebbe essere la partita del riscatto. Il tecnico dei calabresi dovrebbe confermare il modulo 3-5-2, ma non ci stupirebbe qualche novità fra gli interpreti dal primo minuto per cercare la scossa. Nella Cremonese di Massimo Rastelli è invece squalificato il difensore Terranova, espulso nella scorsa giornata contro il Pisa, c’è qualche dubbio anche in attacco dove potremmo comunque rivedere Palombi e Piccolo in appoggio alla prima punta Ciofani.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE LIVORNO

Attilio Tesser è alle prese con il primo momento difficile del Pordenone in questo campionato: oggi pomeriggio possiamo ipotizzare il 4-3-1-2 senza comunque particolari novità di formazione, davanti ci attendiamo Gavazzi trequartista in appoggio ai due attaccanti Strizzolo e Ciurria. Nel Livorno spicca il ritorno di Roberto Breda come allenatore, vediamo quali novità apporterà il vecchio/nuovo allenatore dopo l’infelice parentesi di Paolo Tramezzani sulla panchina labronica.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA FROSINONE

Alessio Dionisi dovrebbe schierare i padroni di casa secondo il modulo 4-3-1-2, imperniato su un reparto offensivo nel quale potremmo vedere Aramu trequartista alle spalle dei due attaccanti Monachello e Capello. La risposta del Frosinone allenato da Alessandro Nesta dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 3-5-2, dunque con una folta linea di centrocampo a sostegno dei due attaccanti, che dovrebbero essere oggi pomeriggio Ciano e Dionisi.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA SPEZIA

Ultima partita del sabato di Serie B, Serse Cosmi dovrebbe schierare il suo Perugia secondo il modulo 3-4-1-2, con Konate nel ruolo di raccordo fra il centrocampo e l’attacco, dove vedremo naturalmente in campo il capocannoniere Iemmello e al suo fianco Falcinelli. La replica dello Spezia di Vincenzo Italiano dovrebbe invece prevedere un 4-3-3 nel quale a centrocampo i liguri devono fare i conti con la squalifica di Maggiore, mentre davanti agiranno le ali Ragusa e Gyasi più Nzola o Galabinov come prima punta.



