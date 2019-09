Probabili formazioni Serie B/ Moduli e scelte degli allenatori (3^ giornata)

La Serie B sta vivendo la sua 3^ giornata. Scoprire le probabili formazioni di tutte queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle partite, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni di Serie B in questo nuovo turno del campionato cadetto che riparte dopo l’ultima sosta ed entra a pieno regime (anche grazie alla chiusura del mercato) e con la classica suddivisione delle partite su quattro giorni. Concentriamo dunque adesso naturalmente la nostra attenzione sulle probabili formazioni Serie B per le cinque partite in programma oggi.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI LIVORNO

L’Ascoli di Paolo Zanetti potrebbe ripartire dal 4-3-1-2 che ha sfiorato il colpaccio sul campo del Frosinone, sicuramente è molto interessante la coppia d’attacco che unisce l’esperienza di Ardemagni e la giovinezza di Scamacca, supportati da Ninkovic come trequartista. Roberto Breda dovrebbe invece proporre il suo Livorno con un più quadrato 4-4-2 con cui provare ad uscire da un difficile inizio di campionato: riflettori puntati su Mazzeo in attacco e sul capitano Luci nel cuore del centrocampo.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA TRAPANI

Inizio di stagione complicato anche per Cittadella e Trapani, che si affrontano con il comune obiettivo di ottenere i primi punti. Necessario per il Cittadella ritrovare solidità difensiva, vedremo se ci saranno novità nella retroguardia ma pure il centrocampo deve garantire più protezione sotto la guida di capitan Iori. In attacco invece il punto di riferimento dovrebbe essere Diaw. Quanto al Trapani, ci potrebbe ancora essere il tridente imperniato su Pettinari, ma è l’attacco da migliorare, mentre a centrocampo c’è curiosità per Colpani, prodotto del vivaio dell’Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA FROSINONE

L’Entella viaggia invece a punteggio pieno e di conseguenza Roberto Boscaglia dovrebbe modificare il meno possibile il 4-3-1-2 della vittoria a Cremona, con Mancosu e Schenetti punto di riferimento della manovra offensiva ma anche una difesa efficace davanti al portiere Contini. Qualche alto e basso di troppo invece per il Frosinone di Alessandro Nesta, che pure può fare affidamento su un attacco di primissimo piano, che potrebbe vedere Ciano alle spalle di due fra Dionisi, Citro e Trotta.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA JUVE STABIA

Altra squadra a punteggio pieno è finora il Perugia di Massimo Oddo, che dovrebbe dunque puntare ancora sul 4-3-2-1 che vede come efficace terminale Iemmello, capocannoniere della Serie B dopo le prime due giornate, mentre in difesa ecco la retroguardia a quattro davanti al portiere Vicario. Compito difficile per la Juve Stabia di Fabio Caserta che potrebbe affidarsi a un simile 3-4-2-1: in questo caso la prima punta è Cissè, il giovane Mallamo è da seguire con interesse.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA CHIEVO

Il derby veneto delle ore 18.00 dovrebbe prevedere il Venezia di Alessio Dionisi confermare in linea di massima il 4-3-1-2 della preziosa vittoria a Trapani prima della sosta, con la coppia d’attacco Capello-Bocalon assistita sulla trequarti dal numero 10 Aramu. Anche per il Chievo allenato da Michele Marcolini lo schema di partenza potrebbe essere lo stesso, in questo caso con Pucciarelli trequartista alle spalle dei due attaccanti, che dovrebbero essere Meggiorini e Djordjevic.



© RIPRODUZIONE RISERVATA